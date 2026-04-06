'Güvenli Gıda' artık cepte! İşte Uygulama ile ilgili detaylar!

Ekiplerimiz sürekli olarak sahada risk esaslı ve yoğunlaştırılmış kontrollerle aktif görev yapıyor. Denetim süreçlerinin daha da etkin ve şeffaf hale getirilmesi amacıyla dijital çözümler geliştiren Bakanlığımız, bu doğrultuda ’Güvenilir Gıda’ uygulamasını hayata geçirdi. ’Denetim Elinde’ yaklaşımıyla geliştirilen uygulama sayesinde vatandaşlar, gıda ile ilgili şikâyet ve bilgi taleplerini hızlı bir şekilde iletebilecek. Uygulamada ayrıca işletmelere ait karekodların okutularak bilgiye ulaşılması, başvurulara fotoğraf eklenebilmesi, konum paylaşımı yapılabilmesi ve yapılan başvuruların durumunun takip edilebilmesi gibi birçok yenilikçi özellik bulunuyor. Halk sağlığını tehdit edebilecek hiçbir unsura asla göz yummayacağız. Tüketicilerimizin karşılaştıkları olumsuzluklarda Alo Gıda 174 Hattı’nı ve ’Güvenilir Gıda’ uygulamasını kullanarak ihbarda bulunmaları, güvenilir gıdaya ulaşım sürecine katkı sağlamaları büyük önem taşıyor" dedi.