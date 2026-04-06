İran'dan dikkat çeken Hürmüz Boğazı açıklaması! Eskisi gibi olmayacak
Dünya

İran'dan dikkat çeken Hürmüz Boğazı açıklaması! Eskisi gibi olmayacak

Yeniakit Publisher
AA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
İran'dan dikkat çeken Hürmüz Boğazı açıklaması! Eskisi gibi olmayacak

İran Devrim Muhafızları Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, Hürmüz Boğazı’nda dengelerin değiştiğini belirterek özellikle ABD ve İsrail açısından artık eski düzene dönüşün söz konusu olmayacağını açıkladı. Açıklama, Basra Körfezi için hazırlanan yeni güvenlik ve geçiş düzenlemeleri tartışılırken geldi.

İran Devrim Muhafızları Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, Hürmüz Boğazı’na ilişkin dikkat çeken bir açıklama yaptı. Komutanlık, boğazdaki mevcut durumun geri döndürülemeyeceğini savunarak, özellikle ABD ve İsrail için artık yeni bir dönemin başladığını ileri sürdü.

İran Devrim Muhafızları Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, Hürmüz Boğazı'nın özellikle ABD ve İsrail için artık eski düzene dönmeyeceğini belirtti.

Komutanlığın, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından konuya ilişkin açıklama yapıldı.

Açıklamada, "Hürmüz Boğazı artık asla eski düzene dönmeyecek, özellikle ABD ve İsrail için." ifadeleri kullanıldı.

Devrim Muhafızları Deniz Kuvvetleri'nin İranlı yetkililer tarafından bildirilen "Basra Körfezi için yeni düzen" taslağının operasyonel hazırlıklarını tamamlamak üzere olduğu kaydedildi.

Basra Körfezi için yeni düzen taslağı

İran Meclisi'nde, Hürmüz Boğazı'ndan geçişlerde ücret uygulamasını öngören yasa tasarısının 31 Mart'ta Ulusal Güvenlik Komisyonundan geçtiği bildirilmişti.

Söz konusu tasarının içeriğinde, "mali düzenlemeler ve ülkenin ulusal para birimi riyal bazlı geçiş ücretinin uygulanması, ABD ve İsrail'e geçiş yasağı, İran'a karşı tek taraflı yaptırımlara katılan ülkelere yasak getirilmesi, İran'ın egemenlik rolünün ve silahlı kuvvetlerinin yetkisinin uygulanması, boğaz ve deniz taşımacılığı güvenliği, çevresel konular ve Umman ile hukuki işbirliği" konularının yer aldığı belirtilmişti.

Trump'tan Hürmüz Boğazı açıklaması
Trump'tan Hürmüz Boğazı açıklaması

Dünya

Trump'tan Hürmüz Boğazı açıklaması

Tansiyon dinmiyor! Hürmüz Boğazı'ndaki liman vuruldu
Tansiyon dinmiyor! Hürmüz Boğazı'ndaki liman vuruldu

Dünya

Tansiyon dinmiyor! Hürmüz Boğazı'ndaki liman vuruldu

ABD kara harekatına mı hazırlanıyor? Hürmüz Boğazı'nda kritik noktalar vuruldu
ABD kara harekatına mı hazırlanıyor? Hürmüz Boğazı'nda kritik noktalar vuruldu

Dünya

ABD kara harekatına mı hazırlanıyor? Hürmüz Boğazı'nda kritik noktalar vuruldu

Çin'den 'Hürmüz Boğazı' açıklaması
Çin'den 'Hürmüz Boğazı' açıklaması

Dünya

Çin'den 'Hürmüz Boğazı' açıklaması

Soykirimci istilaci hirsiz soysuz-tarihsiz-vatansiz nazi-siyonistlerin ortadogudan, abd den ve tum dunyadan TEMIZLENMESI VE IMHA EDILMESININ BASLANGICI OLUR INSALLAH FILISTINLI, IRANLI, LUBNANLI, SURIYELI, IRAKLI VD SEHIT-GAZI MUSLUMANLARIN MASUM/MAZLUM

Soykirimci istilaci hirsiz soysuz-tarihsiz-vatansiz nazi-siyonistlerin ortadogudan, abd den ve tum dunyadan TEMIZLENMESI VE IMHA EDILMESININ BASLANGICI OLUR INSALLAH FILISTINLI, IRANLI, LUBNANLI, SURIYELI, IRAKLI VD SEHIT-GAZI MUSLUMANLARIN MASUM/MAZLUM TUM INSANLARIN AKAN KUTSAL KANLARI.....yasasin buyuk guclu Turkiye ve muktedir BIRLESMIS ONURLU ADALETLI MILLETLER ITTIFAKI!

Yasin Ozdal

SAPIK TRUMP SIRF SAPIKLIĞI ORTAYA ÇIKTI DİYE DÜNYAYI YAKTI İRAN GERİ ADIM ATMA YAKALADIĞIN ABD P..NİN KAFASINI KES
