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Dünya ‘Nusret Cephesi mensubu’ oldukları iddiasıyla 4 kişiyi idama mahkum ettiler
Dünya

‘Nusret Cephesi mensubu’ oldukları iddiasıyla 4 kişiyi idama mahkum ettiler

Lübnan'da askeri mahkeme 2014'te Nusret Cephesi saflarında savaştığı iddia edilen 4 Suriyeliyi idama mahkum etti.

Yeniakit Publisher
2021-10-07 00:29:00 -
‘Nusret Cephesi mensubu’ oldukları iddiasıyla 4 kişiyi idama mahkum ettiler

Lübnan'da bir askeri mahkeme dört Suriyeliyi idama, bir Suriyeliyi ömür boyu ağır çalıştırmalı hapse mahkum etti.

Lübnan'da Orgeneral Munir Şedad'ın başkanlığındaki askeri mahkeme Nusret Cephesi safında 2014'te Arsel'de Lübnan askerlerini öldürdükleri gerekçesiyle Adnan Zarai, Ziyad Satuf, Muhammed Satuf ve Ubeyde Satuf'u idama, Halid Satuf'u ise ömür boyu ağır çalıştırmalı hapse mahkum etti.

Ağustos 2014'te Lübnan'ın kuzeydoğusunda, Suriye sınırında yer alan dağlık Arsel bölgesinde Lübnan ordusu ve Nusret Cephesi arasında çatışmalar çıkmıştı.

Lübnanlı Sünnier mahkemenin kararına tepki gösterdi. Söz konusu karar gerekli tahkikata dayanmamak, kanunlara uymamak ve adil olmamakla eleştirildi.

 

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