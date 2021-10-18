Nusret, 2.1 milyon lira ödeyecek

Dünyanın en büyük şehirlerinin hemen hepsinde şubesi olan Nusr-Et inanılmaz bir olayla gündeme geldi. Daha önce Londra'da açtığı şubesinde yüksek maaşlar verdiği gerekçesiyle eleştirilen ünlü şef, akabinde bazı çalışanlarının işine son vermişti. Haksız yere kovulduklarını iddia eden Nusret Gökçe'nin eski personelleri restorana dava açmıştı. Davanın sonucu belli oldu ve mahkeme personelleri haklı buldu. Gökçe'nin ödeyeceği tazminat tutarı ise dudak uçuklattı. İşte Nusret'in kovduğu çalışanlarına ne kadar ödeyeceği meblağ...

Nusret 230 bin dolar (2 milyon 136 bin TL) ödeyecek

İngiltere'nin başkenti Londra'da açtığı Nusr-Et isimli restoranındaki yüksek fiyatlar nedeniyle eleştirilen ünlü işletmeci Nusret Gökçe, eski çalışanları tarafından açılan davayı kaybetti. Gökçe, eski çalışanlarına 230 bin dolar (2 milyon 136 bin TL) ödeyecek. İngiliz The Sun gazetesinin haberine göre, eski çalışanlarının Nusret’i ‘bahşişlerine el koymakla' suçladığını bu duruma itiraz ettiklerinde ise kovulduklarını aktardı.

“Müşterilerin Bahşişi Elimize Geçmiyordu”

Gazete, Nusret’in eski çalışanlarını kazandıkları bahşişlerden mahrum bıraktığını aktarırken, bu durumu şikayet etmeleri sonucunda da işten atıldıklarını aktardı. İddialara göre Nusret, toplanan bahşiş miktarını çalışanlarına açıklamazken, bu paraları da kendi alıyordu. Nusret’e, 2019 yılında Manhattan’daki restoranında görevli 4 eski çalışanı tarafından dava açılmıştı.

Nusr-Et bünyesinde çalışan ve görevden alınan personelden biri, “Müşteriler, bahşişin tamamının garsonlara ve diğer hizmet veren personele gönderildiğine inanıyorlardı. Ancak bu para elimize geçmiyordu” ifadelerini kullandı.