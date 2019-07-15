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Nusaybinli Demir ailesi bugün doğan bebeklerine "Ömer Halis" ismini verdi

Demir çifti, tüp bebek yöntemiyle 15 Temmuz'da doğan çocuklarına Ömer Halis ismini verdi.

15 Temmuz 2019 Pazartesi 19:43
Nusaybinli Demir ailesi bugün doğan bebeklerine "Ömer Halis" ismini verdi

Mardin'in Nusaybin ilçesinde tüp bebek tedavisiyle ilk bebeklerini kucaklarına alan Aynur ve İshak Demir çifti, 15 Temmuz darbe girişiminin yıl dönümünde doğan bebeklerine, darbeciler tarafından şehit edilen Ömer Halisdemir'in ismini verdi.

"İsminin Ömer Halis Demir olmasından gurur duyuyorum"

Baba İshak Demir, çok mutlu olduklarını ifade ederek, bebeklerinin Ömer Halisdemir gibi kahraman biri olmasını istediklerini söyledi. Baba Demir, “Mardin Nusaybin’de oturuyorum. Şuan çifte gurur ve mutluluk yaşıyorum. İsminin Ömer Halis Demir olmasından gurur duyuyorum. Bir Ömer Halis Demir gider, bin Ömer Halis Demir gelir. Artık vatan sevgisinden dolayı o şerefe nail olduğum için çok mutluyum. 26 yıl sonra bu mutluluğu yaşamak çok güzel” dedi.Bugün doğan bebeğe Ömer Halis ismini koydular

"Ömer Halisdemir'ler yaşıyor"

Baba İshak Demir’in kardeşi Zekeriya Demir de, çok mutlu olduklarını ifade ederek, “Bugün 15 Temmuz. Bir yandan çok mutsuzuz, içimiz kan ağlıyor. Bir yandan da çok mutluyuz. Tam 26 yıl aradan sonra Allah bize bir evlat nasip etti. Üç defa farklı illerde tedavi gördük. 3 ay önce tedaviyi bıraktık. Yengem rahatsızlandı ve tesadüfen hamile olduğunu öğrendik. Testler doğru olduğunu gösterdi. Bir yandan hüzünlü, bir yandan çok mutlu olduğumuz bir güne geldi. 15 Temmuz’da doğan bebeğin ismini düşünmemize bile gerek yok. Ülkenin tarihini değiştiren asker Ömer Halisdemir dedik. İnşallah Allah ülkemize darbe yaşatmaz ama ola ki olursa Ömer Halisdemir'ler yaşıyor” diye konuştu.

 

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Haber Tarihi: 15 Temmuz 2019 Pazartesi 19:43
  1. Mardin
  2. Nusaybin
  3. Ömer Halisdemir
  4. İshak Demir
  5. 15 Temmuz darbe girişimi

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