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Yerel Nusaybin'de TIR ile traktör çarpıştı!
Yerel

Nusaybin'de TIR ile traktör çarpıştı!

Mardin'in Nusaybin ilçesi İpek yolu üzeri Bakacık Mahallesi mevkiinde meydana gelen tır ile traktör kazasında 2 kişi yaralandı.

Yeniakit Publisher
2022-10-24 15:19:00 -
Nusaybin'de TIR ile traktör çarpıştı!

Nusaybin İpek yolu üzeri Bakacık Mahallesi mevkiinde tır ile traktörün karıştığı trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kaza, Nusaybin-Cizre Karayolu Bakacık Mahallesi mevkiinde yer fıstığı yüklü tır ile traktör çarpışması sonucu meydana geldi.

Çevredekilerin haber vermesi üzere olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Devlet Hastanesi acil servisine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olay ile ilgili inceleme başlatıldı. (İLKHA)

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