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Nusaybin’de otobüs devrildi: 10 yaralı

Irak-Antalya seferi yapan otobüsün, Mardin’in Nusaybin ilçesi İpek Yolunda devrilmesi sonucu 10 kişi yaralandı.

08 Ağustos 2019 Perşembe 15:01
Nusaybin’de otobüs devrildi: 10 yaralı

Irak-Antalya seferi yapan otobüsün, Mardin’in Nusaybin ilçesi İpek Yolunda devrilmesi sonucu 10 kişi yaralandı.


Alınan bilgilere göre, kaza, dün gece saatlerinde Nusaybin-Kızıltepe karayolu Durakbaşı Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Muhammed Vahap yönetimindeki 07032 Irak plakalı otobüs, seyir halindeyken sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi. Kaza sonrası bölgeye çok sayıda sağlık, itfaiye ve jandarma ekibi sevk edildi.


Kazada yaralanan 10 kişi bölgeye gelen sağlık ekipleri tarafından kaldırıldıkları Nusaybin Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.


Kazayla ilgili jandarma ekipleri soruşturma başlattı.

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Haber Tarihi: 08 Ağustos 2019 Perşembe 15:01
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