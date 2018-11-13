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Nusaybin’de kamyon ile biçerdöver çarpıştı

Mardin'de biçerdöver ve bir kamyonun çarpışması sonucu meydana gelen kazada şans eseri ölen ya da yaralanan olmadı.

13 Kasım 2018 Salı 16:37
Nusaybin’de kamyon ile biçerdöver çarpıştı

Mardin’in Nusaybin ilçesinde, biçerdöver ile kamyonun çarpıştığı kazada, can kaybı ve yaralanma olmazken, araçlarda hasar meydana geldi.

Nusaybin'de uluslararası İpekyolu üzerinde bulunan Durakbaşı köyü yakınlarında, karşı yönden gelen kamyon ile biçerdöver çarpıştı. Kazada can kaybı ve yaralanma olmazken, her iki araçta da hasar meydana geldi. Kazayla ilgili jandarma ekipleri soruşturma başlattı.

Haber Tarihi: 13 Kasım 2018 Salı 16:37
  1. Nusaybin’de kamyon ile biçerdöver çarpıştı
  2. Mardin
  3. Trafik kazası

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