Nusaybin’de eğitime 2 gün ara verildi Mardin’in Nusaybin ilçesinde eğitime 2 gün süre ile ara verildi.

Nusaybin Kaymakamlığından yapılan açıklamada, Türkiye’nin sınırlarını terörist gruplardan temizlemek için başlattığı Barış Pınarı Harekatı'nın başarılı bir şekilde devam ettiği vurgulandı. Açıklamada, “Bu kapsamda 17-18 Ekim 2019 tarihlerinde ilçemizdeki 18 lise, 24 ortaokul, 51 ilkokul ve 3 anaokulu olmak üzere toplam 96 okulumuzda bulunan 27 bin 541 öğrencimiz için eğitim öğretime ara verilmiştir” denildi.

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