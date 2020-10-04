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Aktüel Nusaybin'de 4 Ekim Hayvanları Koruma Günü nedeniyle resim sergisi açıldı
Aktüel

Nusaybin'de 4 Ekim Hayvanları Koruma Günü nedeniyle resim sergisi açıldı

Yeniakit Publisher
2020-10-04 15:44:47 -
Nusaybin'de 4 Ekim Hayvanları Koruma Günü nedeniyle resim sergisi açıldı

MARDİN (AA) - Mardin'in Nusaybin ilçesinde "4 Ekim Hayvanları Koruma Günü" dolayısıyla resim sergisi açıldı.

Cumhuriyet Meydanı'nda ressam Emel Dinç'in tablolarının yer aldığı serginin açılışında konuşan Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Emrullah Temizkan, İçişleri Bakanlığının hayvanları korumak için son yıllarda çok önemli adımlar attığını söyledi.

Hayvanlara yönelik şiddet ve istismarı önlemek adına hem emniyet müdürlükleri hem de Jandarma Genel Komutanlığı bünyesinde Hayvan Hakları Koruma Müdürlüğü kurulduğunu belirten Temizkan, şunları kaydetti:

"Bunun, özellikle etrafımızdaki minik dostlarımıza farkındalığı artırma, onlara zarar vermek isteyenleri engelleme adına önemli bir adım olduğunu düşünüyorum. Biz de Nusaybin Kaymakamlığı ve Nusaybin Belediyesi olarak bu farkındalığı oluşturmak için böyle bir etkinlik yaptık. Bu vesileyle resimleri çizen eczacı ve ressam Emel Dinç'e de teşekkür ediyorum."

Sergiye İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Fatih Doğan, İlçe Emniyet Müdürü Vekili Cem Kesici de katıldı.

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