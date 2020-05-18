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Spor

Nuri Şahin Fenerbahçe’ye mi transfer olacak?

Nuri Şahin Fenerbahçe | Nuri Şahin’in ismi Fenerbahçe ile anılmaya başladı. Hal böyle olunca futbolseverler “Nuri Şahin Fenerbahçe’ye mi transfer olacak?” , “Nuri Şahin bonservisi ne kadar?” , “Nuri Şahin kaç yaşında?” sorularının cevaplarını araştırıyor. Peki, Nuri Şahin Fenerbahçe’ye mi transfer olacak?

Yeniakit Publisher
2020-05-18 11:39:00 -
Nuri Şahin Fenerbahçe’ye mi transfer olacak?

Futbola koronavirüs arası verildi. Ligler 12 Haziran’da kaldığı yerden devam edecek. Sarı-lacivertli kulüp ise gelecek yılın kadrosunu kurmak adına çalışmalarına tüm hızıyla devam ediyor. Son dönemde Fenerbahçe’nin Nuri Şahin ile görüştüğü ileri sürüldü. Peki, Nuri Şahin Fenerbahçe’ye imza atacak mı?

Nuri Şahin Fenerbahçe’ye mi transfer olacak?

Fenerbahçe, Alman ekibi Werder Bremen’de forma giyen Nuri Şahin ile ilgileniyor. Sezon sonunda Alman ekibiyle sözleşmesi sona erecek olan Nuri Şahin’in de Fenerbahçe’ye sıcak baktığı gelen haberler arasında.

Sabah Gazetesi’nde yer alan haberde; Sportif direktörlüğe hazırlanan Emre Belözoğlu'nun geçtiğimiz günlerde telefonla temas kurduğu Nuri'nin, "Ağabey şu an lige hazırlanıyoruz. Maçlar başlıyor. Sezonu bitirelim konuşuruz" dediği kaydedildi.

Nuri Şahin, bu sezon Bundesliga'da düşme hattında bulunan Werder Bremen formasıyla 16 maçta forma giyip 3 asist yaptı. Koronavirüs öncesi son maçlarda fazla şans bulamayan Nuri'nin Almanya'dan ayrılmayı ciddi ciddi düşündüğü kaydedildi. 

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