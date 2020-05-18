Futbola koronavirüs arası verildi. Ligler 12 Haziran’da kaldığı yerden devam edecek. Sarı-lacivertli kulüp ise gelecek yılın kadrosunu kurmak adına çalışmalarına tüm hızıyla devam ediyor. Son dönemde Fenerbahçe’nin Nuri Şahin ile görüştüğü ileri sürüldü. Peki, Nuri Şahin Fenerbahçe’ye imza atacak mı?

Nuri Şahin Fenerbahçe’ye mi transfer olacak?

Fenerbahçe, Alman ekibi Werder Bremen’de forma giyen Nuri Şahin ile ilgileniyor. Sezon sonunda Alman ekibiyle sözleşmesi sona erecek olan Nuri Şahin’in de Fenerbahçe’ye sıcak baktığı gelen haberler arasında.

Sabah Gazetesi’nde yer alan haberde; Sportif direktörlüğe hazırlanan Emre Belözoğlu'nun geçtiğimiz günlerde telefonla temas kurduğu Nuri'nin, "Ağabey şu an lige hazırlanıyoruz. Maçlar başlıyor. Sezonu bitirelim konuşuruz" dediği kaydedildi.

Nuri Şahin, bu sezon Bundesliga'da düşme hattında bulunan Werder Bremen formasıyla 16 maçta forma giyip 3 asist yaptı. Koronavirüs öncesi son maçlarda fazla şans bulamayan Nuri'nin Almanya'dan ayrılmayı ciddi ciddi düşündüğü kaydedildi.