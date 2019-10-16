Nuri Pakdil sağlık durumu nasıl? Nuri Pakdil kimdir, kitapları hangileri Yazar Nuri Pakdil, üst solunum yolu rahatsızlığı nedeniyle Ankara Şehir Hastanesi’nde tedavi altına alındı. Nuri Pakdil'in hayatı TRT1'de yayınlanmış olan Yedi Güzel Adam dizisine konu oldu. Dizide Nuri Pakdil'i Kemal Uçar canlandırdı. Peki Nuri Pakdil sağlık durumu nasıl? Nuri Pakdil kimdir, nerelidir ve kaç yaşındadır? Nuri Pakdil kitapları hangileri? İşte Nuri Pakdil biyografisi.

Yazar Nuri Pakdil, üst solunum yolu rahatsızlığı nedeniyle Ankara Şehir Hastanesi’nde tedavi altına alındı. Peki Nuri Pakdil sağlık durumu nasıl? Nuri Pakdil kimdir, nerelidir ve kaç yaşındadır? Nuri Pakdil kitapları hangileri? İşte Nuri Pakdil biyografisi. Edebiyat dünyasının önemli kalemlerinden yazar Nuri Pakdil'in tedavisinin dahiliye servisinde devam ettiği sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Nuri Pakdil kimdir? Nuri Pakdil, 1934 yılında Kahramanmaraş'ta doğmuştur. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Mezunu olan yazarın ilk çalışmaları şiir ve deneme türleri Maraş'ta Dekomrasiye Hizmet gazetesinde yayınlanmıştır. Lise yıllarında Hamle adında bir dergi çıkaran yazar, 1964 yılında İstanbul'da bir haftalık dergide sanat sayfaları düzenlemiştir. Nuri Pakdil, Şubat 1969 yılında Edebiyat dergisini ve 1972 yılında Edebiyat dergisi yayınlarını kurmuştur. Edebiyat dergisi yayınlarının ilk kitabı ise Batı Notları olmuştur. Edebiyat dergisi yayınları 1972-1984 yılları arasında 18'i Nuri Pakdil imzasını taşıyan yaklaşık 45 kitap yayımlamıştır. 28 Şubat 1997 yılında tekrar Edebiyat Dergisi yayınlarından kitap yayımlamaya başlayan Nuri Pakdil'in yayımlanan 5 kitabının yeniden çalışılmış basımı ve 12 yeni kitabının ilk basımları yapılmıştır. Nuri Pakdil, Kasım 2014'te Necip Fazıl Saygı Ödülü'nün ilkini aldı. Nuri Pakdil kitapları Harikalar Tablosu / Prevert, Oyun/Çeviri, Temmuz 1974 Ay Operası / Prevert, Şiir/Çeviri, Nisan 1975 Biat II, Deneme, Ocak 1977 Bağlanma, Deneme, Şubat 1979 Bir Yazarın Notları II, Deneme, Aralık 1980 Put Yapımevleri, Oyun, Nisan 1980 Biat III, Deneme, Nisan 1981 Anneler ve Kudüsler (Şiir) Bir Yazarın Notları III, Deneme, Mayıs 1981 Kasırganın Çatırtıları / Guillevic, Şiir/Çeviri, Mayıs 1981 Bir Yazarın Notları IV, Deneme, Eylül 1982 Kalbimin Üstünde Bir Avuç Güneş, Oyun, Haziran 1982 Edebiyat Kulesi, Deneme, Şubat 1984 Sükût Sûretinde, Şiir, Şubat 1997 Derviş Hüneri, Deneme, Mart 1997 Batı Notları, Gezi-İzlenim, Mart 1997 Arap Saati, Deneme, Mayıs 1997 Umut, Oyun, Haziran 1997 Ahid Kulesi, Şiir, Haziran 1997 Korku, Oyun, Ağustos 1997 Klas Duruş, Deneme, Ekim 1997 Arap Şiiri (Güldeste) I, Şiir/Çeviri, Haziran 1998 Arap Şiiri (Güldeste) II, Şiir/Çeviri, Haziran 1998 Kalem Kalesi, Deneme, Ekim 1998 Bir Yazarın Notları I, Deneme, Mart 1999 Osmanlı Simitçiler Kasîdesi, Şiir, Temmuz 1999 Otel Gören Defterler 1: Çarpışan Sesler, Deneme, Aralık 1999 Otel Gören Defterler 2: Yazının Epik Resmi Çekildiği Sırada, Deneme, Mayıs 2000 Otel Gören Defterler 3: Büyük Sorgu, Deneme, Kasım 2001 Otel Gören Defterler 4: Simsiyah, Deneme, Nisan 2002 Otel Gören Defterler 5: Ateş Hattında Harf Müfrezeleri, Deneme, Ocak 2003 Otel Gören Defterler 6: Yazmak Bir Mûcize, Deneme, Haziran 2005

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