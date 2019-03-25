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Nuri Güler, Köşk için hazırladığı projeleri anlatmaya devam ediyor

AYDIN (İHA) – Cumhur İttifakı Köşk Belediye Başkan Adayı Nuri Güler, seçim çalışmaları kapsamında ziyaret ettiği Beyköy ve Uzundere mahallelerinde Köşk için hazırladıkları projeleri anlattı.

25 Mart 2019 Pazartesi 10:21
Nuri Güler, Köşk için hazırladığı projeleri anlatmaya devam ediyor

AYDIN (İHA) – Cumhur İttifakı Köşk Belediye Başkan Adayı Nuri Güler, seçim çalışmaları kapsamında ziyaret ettiği Beyköy ve Uzundere mahallelerinde Köşk için hazırladıkları projeleri anlattı.


Cumhur İttifakı’nın Köşk Belediyesi Meclis üyesi adaylarının tanıtımının ardından konuşan Belediye Başkan Adayı Nuri Güler, Köşk için planladıkları projeleri anlattı. Güler, “Sosyal medya üzerinden aleyhimize gerçekleştirilen dezenformasyon operasyonlarının sağduyulu vatandaşlarımızın üzerinde etkisi olmamasına rağmen hala ısrarla çamur at iz kalsın şeklinde şuursuzca şahsımıza ve çalışma arkadaşlarımıza mesnetsiz saldırılar, günümüzde ki tabiriyle siber zorbalık yapılmaktadır. Cumhur İttifakı olarak hep birlikte, omuz omuza çalışıyoruz, çalışmaya devam edeceğiz. 31 Mart yerel seçimleri hem ülkemiz için, hem de Aydınımız için çok önemli. Cumhur İttifakı Köşk Belediye Başkanı Adayı olarak bendeniz Nuri Güler ve Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Adayımız Mustafa Savaş’a olan teveccühle İnşallah 1 Nisan sabahı itibari ile Köşk’te ve Aydın’da yeni bir zafere uyanmış olacağız" dedi.

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Haber Tarihi: 25 Mart 2019 Pazartesi 10:21
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