Nurettin Nebati kimdir? Nurettin Nebati, Lütfi Elvan’ın yerin yeni Hazine ve Maliye Bakanı oldu!

Berat Albayrak'ın istifası ile boşalan Hazine ve Maliye Bakanlığına 10 Kasım 2020 tarihinde Lütfi Elvan atanmıştı. Görevden affını talep eden Lütfi Elvan’ın yerine yeni Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati olu. Peki yeni Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati kimdir? Nurettin Nebati nereli? Nurettin Nebati hangi görevlerde bulundu? Nurettin Nebati hangi bölümden mezun oldu? İşte Nurettin Nebati hayatı, kariyeri.

Resmi Gazete atama kararı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de atama kararı yayımlandı. Buna göre, Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan görevinden istifa etti. Resmi Gazete'de yayımlanan kararda "Görevden affını isteyen ve görevden af talebi kabul edilen Lütfi Elvan'dan boşalan Hazine ve Maliye Bakanlığı'na Nureddin Nebati, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın 104'üncü ve 106'ncı maddeleri gereğince atanmıştır" ifadelerine yer verildi.

Nureddin Nebati kimdir?

Nureddin Nebati, 1 Ocak 1964'te Şanlıurfa Viranşehir'de doğdu. Babasının adı Süleyman, annesinin adı Emine olan Siyaset Bilimi Uzmanı, İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümünü bitirdi. Yüksek lisansını aynı üniversitenin Sosyal Bilimler Enstitüsünde Uluslararası İlişkiler alanında yaptı. Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünde Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi alanında Doktora ünvanını aldı.

İş Adamı, Tekstil işiyle uğraştı. Akaryakıt istasyonu işletmeciliği yaptı. MÜSİAD Genel Merkez Yönetim Kurulu ve İstanbul Ticaret Odası (İTO) Disiplin Kurulu Üyeliğinde bulundu. Halen MÜSİAD Yüksek İstişare Heyeti Üyesi üyeliğini devam ettiriyor. İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Mezunları Vakfı ve Derneği ile İlim Yayma Cemiyeti, Ensar,Tügva,Önder,Utesav Üyeliği de devam ediyor.

AK Parti 4. Olağan Kongresinde MKYK Üyesi seçilerek, MYK Üyesi olarak 2014-2015 yılları AK Parti Genel Merkez Mali ve İdari İşler Başkanı ve Genel Başkan Yardımcısı olarak görev yaptı.

24. Dönemde İstanbul, 25. Dönemde Şanlıurfa Milletvekili seçildi. Berat Albayrak'ın istifası ile boşalan Hazine ve Maliye Bakanlığına 10 Kasım 2020 tarihinde Lütfi Elvan atanmıştır.Lütfi Elvan, 2 Aralık 2021 tarihinde görevinden istifa etmiş yerine Hazine ve Maliye Bakan yardımcısı görevini yürüten Nurettin Nebati atandı.