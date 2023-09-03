Nureddin Yıldız Hocaefendi cevapladı: Dindar kimdir?
Nureddin Yıldız Hocaefendi sosyal medya hesabından "dindar kimdir?" sorusunu cevapladı.
Dindar bir birey olabilmek için uyulması gerekenleri üç başlık altında toplayan Nureddin Yıldız Hocaefendi, şu ifadeleri kullandı:
1- Merhametine sığınarak Allah'tan korkan, haramlardan uzak duran, salihlerle oturup kalkan, fasıklarla bir arada durmamaya çalışan,
2- Namazlarını cemaatle eda eden, ümmet-i Muhammed'in (sav) dertlerini dert edinen, alan değil veren el olmaya çalışan,
3- Farzları asla ihmal etmeyen, nafile ibadetleri çoğaltan, sünnet-i seniyyenin izinden giden, Kur'an’ı hem okuyan hem de yaşamaya gayret eden insandır.