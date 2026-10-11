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Avrupa'yı da etkilemişti: Güneşteki olay sonrası Türkiye uyarısı!

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Avrupa'yı da etkilemişti: Güneşteki olay sonrası Türkiye uyarısı!

Güneş'te meydana gelen jeotermal patlamalar sonrası yaşanan fırtına dünyaya ulaştı. Avrupa semalarında görülen kuzey ışıklarının Türkiye'den de görülebilecek.

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Foto - Avrupa'yı da etkilemişti: Güneşteki olay sonrası Türkiye uyarısı!

Geçtiğimiz gün Güneş’te medyana gelen dev jeomanyetik fırtına Dünya’ya çarptı. Fırtına sonucu kuzey ışıkları ise Avrupa ülkelerine kadar inerek adeta görsel şölen oluşturdu. Güneşte meydana gelen şiddetli jeomanyetik patlama sonrası gezegenler arası fırtına da Dünya’ya ulaştı.

#2
Foto - Avrupa'yı da etkilemişti: Güneşteki olay sonrası Türkiye uyarısı!

GÜNEŞ PATLAMASI SONRASI FIRTINA Fırtına sonrası devasa uzay fırtınaları dünyaya ulaştı ve sadece Kuzey Kutbu ve çevresinde gerçekleşen kuzey ışıkları şiddetli fırtınalar nedeniyle yayıldı. Güney enlemlere kadar kayan kutup ışıklarına ilişkin uzmanlar ve gözlemciler bu eşsiz doğa olayının Avrupa genelinde geniş bir alanda görülebileceğini açıkladı.

#3
Foto - Avrupa'yı da etkilemişti: Güneşteki olay sonrası Türkiye uyarısı!

KUZEY IŞIKLARI TÜRKİYE'DEN DE GÖRÜLEBİLECEK Türkiye’deki gökbilim gözlemcileri ise fırtınanın etkisini arttırması ile ilerleyen saatlerde kuzey ışıklarının da Türkiye’den gözlenme ihtimali olduğun duyuruldu.

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Foto - Avrupa'yı da etkilemişti: Güneşteki olay sonrası Türkiye uyarısı!

NOAA'nın paylaştığı bilgilere göre, ışıkların görülme ihtimali jeomanyetik hareketliliğe, gözlem yapılan konuma, bulutluluk durumuna ve çevredeki ışık kirliliğine bağlı olarak değişebileceği ve 11 Ekim’de beklenen jeomanyetik hareketlilik bekleniyor.

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