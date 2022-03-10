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Ekonomi Nureddin Nebati'den önemli görüşme
Ekonomi

Nureddin Nebati'den önemli görüşme

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, yaptığı açıklamada, Alman-Türk Ticaret ve Sanayi Odası Genel Müdürü Dr. Thilo Pahl ve heyetini ağırladıklarını belirterek, "İki ülke arasındaki ticari ilişkileri değerlendirdik." ifadesini kullandı.

Yeniakit Publisher
2022-03-10 19:15:00 -
Nureddin Nebati'den önemli görüşme

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Alman-Türk Ticaret ve Sanayi Odası (AHK Türkiye) Genel Müdürü Dr. Thilo Pahl ve heyeti ile bir araya geldi.

Bakan Nebati, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Alman-Türk Ticaret ve Sanayi Odası Genel Müdürü Dr. Pahl ve heyetini Bakanlıkta ağırladıklarını belirterek, "İki ülke arasındaki ticari ilişkileri değerlendirdik." ifadesini kullandı.

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