Nureddin Nebati'den hodri meydan! Apışıp kalacaklar! Yüzlerine böyle çarptı

Muhalefet çevreleri, parti liderleri ve ekonomi yazarlarının çoğunun, hükümetin ülkeyi uyguladığı ekonomi politikalarıyla borç batağına sürüklediğini iddia ettiğini belirten Mehmet Acet, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin ağzından ekonomiyle ilgili gerçek rakamları aktardı. haber7.com'daki yazısında "Hazine ve Maliye Bakanı Nebati'den muhalefete hodri meydan: Rakamlar diyordunuz, buyurun işte rakamlar" başlığını kullanan Acet, özetle şunları kaydetti:

"Kim ne düşünür bilemem ama bendeniz Hazine ve Maliye Bakanı Nebati’nin pozitif enerjisine başından beri hep sempatiyle yaklaştım.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın inandığı modele kendisi de aynı şekilde inandığı için sonuna kadar sahip çıktı.

Geldiğimiz nokta da, ekonomideki veriler, yaklaşık 16 aydır uygulanan politikanın, hiç de ‘tabansız olmadığını’, hiç de başarı şansından uzak olmadığını göstermiş durumda.

Hele hele, enflasyondaki bu gerileme de beklendiği gibi bu hızla devam ederse, ‘Adam başardı yahu!’ sözünü sık sık duymaya başlayabiliriz.

Bu, bazıları için bir hakkın teslimi, bazıları için itiraf niteliğinde bir şey olacak.

Ama olma ihtimali giderek artıyor.

Geçen hafta Hazine ve Maliye Bakan Nureddin Nebati, 2022 yılı bütçe sonuçlarını açıkladı.

Rakamlar, hedeflenenin çok üstünde başarılı bir performans olduğunu ortaya koydu.

Toplamda milli gelire oranı bakımından %3,4, rakamsal olarak 461,1 milyar lira açık öngörülürken, bu rakam sadece 139,3 milyar lira olarak karşımıza çıktı.

(Hedeflenenden 322,2 milyar lira daha az bir bütçe açığı gerçekleşmesi)

Büyüme rakamları netleştikten sonra kesinleşecek ama şu haliyle bile bu rakamın milli gelire oranı %1 civarı, hatta belki de daha aşağı bir düzeyde olacak.

Pazar günü Kanal 7 Başkent Kulisi programında bir araya geldiğimizde Bakan Nebati’ye bütçede en son ne zaman bu performansın yakalanabildiğini sordum.

2006 yılında dedi.

Rahmetli Kemal Unakıtan’ın Maliye Bakanı olduğu döneme denk geliyor.

ZANNEDİLENİN AKSİNE BORÇ ORANI DA DÜŞTÜ, FAİZ YÜKÜ DE AZALDI

Muhalefet çevreleri, parti liderleri, ekonomi yazarlarının çoğu, hükümetin ülkeyi uyguladığı ekonomi politikalarıyla borç batağına sürüklediğini iddia ediyor.

Oysa, bu konuda da 2022, parlak bir performansla geride bırakıldı.

Bakan Nebati’nin bizim programda verdiği şu rakam “faiz yükümüz arttı” diyenleri boşa düşürüyor:

“2022 başlangıç bütçesinde yüzde 13,7 olarak öngörülen faiz giderlerinin bütçe içindeki payını yüzde 10,6'ya düşürdük."

Türkiye’nin toplam borç stokunda da, 2022 yılında önemli bir gerileme oldu.

Avrupa Birliği ülkelerinin toplam borçlarının milli gelire oranı yüzde 90 seviyelerine yaklaşırken, Türkiye’de bu rakam %40’lardan, %35’in altına geriledi.

Bu tür rakamlarda oran önemlidir.

10 bin lira geliri olan bir kişinin 5 bin lira borçlanmasıyla 50 bin lira geliri olan birinin 5 bin lira borçlu olması aynı şey değildir.

Çok açık ki, bu kişilerden birinin borcu %10 iken, diğerininki %50 dir.

O nedenle borç, faiz gibi meselelere bakılırken, miktara değil, orana bakılır."