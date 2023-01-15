Nureddin Nebati'den flaş döviz açıklaması! "Bu olacak" deyip duyurdu

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, “En son Türk Lirası’nın TÜFE üzerindeki değeri yüzde 47’ye düşmüştü. En değersiz noktaydı bu. Şu anda yüzde 54’lerde. Türk Lirası, geçen yıla göre daha değerlendi lakin önceki yıllara göre hâlâ değersiz” dedi.

Hürriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan’ın, “Dövizde bir istikrarsızlık çıkabilir mi, dolar artar mı?” sorusuna Nebati, “Enflasyondaki olumlu gidişle kendi mecrasında düzeliyor. Bu birinci nokta. İkinci nokta şu: Geçen yıl savaş yaşadık. Savaş, enerji maliyetlerine pik yaptırdı. Türkiye, bir enerji ithalatçısı. Enerji fiyatları normalleşmeye başladığında bizim cari açığımız olmaz. Her şeyin kötü olduğu dönemde Türkiye’nin cari açığı 45 milyar dolar ile kapanacaktı. Cari açığın bu kadar yüksek olması sürekli olamaz. Sürekli olması için dünyadaki enerji fiyatının devamlı yüksek olması lazım. Görünen o ki normalleşme var. Emtia fiyatlarında normalleşme var. Dövize olan ihtiyaç, otomatikman azalacak yani.” diye ifade etti.