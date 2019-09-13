Nurdağı’nda aracın çarptığı çizgili sırtlan telef oldu Gaziantep’in Nurdağı ilçesinde bir aracın çarptığı nesli tükenmekte olan çizgili sırtlan telef oldu.

Gaziantep’in Nurdağı ilçesinde bir aracın çarptığı nesli tükenmekte olan çizgili sırtlan telef oldu.

Nurdağı-Gaziantep D- 400 karayolunun 15 kilometresi Kırsal Kömürler Mahallesi’nde, yol kenarında nesli tükenmekte olan çizgili sırtlan ölüsü bulundu. Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekipleri, yapılan incelemede sırtlanınnesli tükenmekte ve korunması gereken hayvanlar kategorisinde kırmızı listede yer aldığını tespit ederken, hayvanın bir aracın çarpması sonucu telef olduğu belirlendi.

İncelemenin ardından sırtlan ekip tarafından gömüldü.

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