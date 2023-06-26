Nur Viral ile Yusuf Kavaklı, canlı yayında tartıştı

Emekli müftü Yusuf Kavaklı, televizyonlarda sunuculuk ve programcılık yapan kadınların çırılçıplak giyindiğini söyledi ve "Bir edebi var, bir hayası var" dedi. Kavaklı'nın sözlerine cevap veren Viral "Kim çırılçıplak yayın yapıyor hocam ya?" dedi. Kavaklı ise "Sen hiç görmüyor musun, hiç bakmıyor musun ya?" derken Viral, "Hayır çırılçıplak yayın yapan görmüyorum ben" yanıtını verdi.

Kavaklı, "Şuradan itibaren yayın yapanları görmüyor musun? Yemek programı yapıyor kadın, köçek gibi oynuyor. Neymiş? Yemeği beğenilmiş, yemek de yemek olsa" ifadelerini kullanınca sunucu da "Siz bu kadar bunları eleştiriyorsunuz da neden izliyorsunuz?" diye sordu. Sinirlenen Yusuf Kavaklı "Nasıl? Benim görevim bunları söylemek. Benim görevim yanlışları söylemek. Dine uymayanları söylemek. Tamam mı kızım? Benim görevim bu? Onu seyretme, bunu okuma, berikisine bakma. Ne anlatacağım ben? Hayatı anlatıyorum" diyerek tepki gösterdi.

"Bozacının şahidi şıracı"

Nur Viral'ın "Diyorsunuz ki 'Bunu izlememek, görmezden gelmek sorunu çözmüyor. Görüyorum, izliyorum', ama diyorsunuz ki 'Senin arkadaşların', ben bakıyorum. Herkes çok güzel, çok edepli giyiniyor, çok güzel program yapıyor" demesine kızan Kavaklı "Bozacının şahidi şıracı derler ya. Çok güzel program, bir şey demiyorum" karşılığını verdi.

Konuğunun sözleri karşısında büyük bir şaşkınlık yaşayan Viral, "Ooo, ağır oldu mu hocam biraz bu cümleniz? Bozacının şahidi şıracı derken 'Sen de onlardansın' diyorsunuz'" şeklinde konuştu. Yanlış anlaşıldığını belirten Kavaklı, "Sen de onlardan değil, göz yumuyorsun kızım. Sen örneksin sunucu olarak, ben de konuşmacı olarak burada örneğim. Bana bakıp da adam dinden nefret ederse benim burada yaptığım programın hiçbir fonksiyonu yok, tamam mı kızım?" dedi.