Nur Serter’den şaka gibi savunma! İkna odalarının mucidi çığlık attı

CHP’li Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen'in FOX TV'de kullandığı sözler, partisinde bomba etkisi yaptı.

28 Şubat sürecinin baş aktörlerinden dönemin İstanbul Üniversitesi Rektör Yardımcısı eski CHP milletvekili Nur Serter'in kurduğu "ikna odaları"na tepki gösteren Taşdelen, “28 Şubat sürecini hatırlayın, 28 Şubat sürecinde o zamanki yönetim tarzını düşünün. Orada ikna odalarında yer alanlar daha sonra milletvekilliği yaptılar. Hâlbuki başı örtülü diye bir gencimizin üniversiteye girememesi diye bir şey olabilir mi bu kabul edilebilir bir şey değil” dedi.

Nur Serter’den şaka gibi savunma!

Alper Taşdelen'in açıklamalarına jet hızında cevap vermek zorunda kalan Nur Serter, şaka gibi savunma yaptı.

İkna odalarının mucidi, partisinin belediye başkanına “Keşke bu açıklamaları bilerek yapsaydı. Keşke biraz üzerine eğilip ne olduğunu anlayarak konuşsaydı. Sloganların ve üretilmiş dogmaların peşinde koşan bir siyaset anlayışı Türkiye’ye hakim oldu. İkna odaları da bu dogmalardan biridir” şeklinde yanıt verdi.

CHP’li Çankaya Taşdelen'in sözleri sonrası panik olan Serter, Anayasa Mahkemesi kararı gereği YÖK tarafından üniversitelere tebliğ edilen türban yasağı kararının 28 Şubat sürecinde uygulandığını iddia etti.

Vekil eskisi, skandal uygulama ile ilgili; “Üniversiteye kayıt sürecinde herkesin içinde ‘başörtünü çıkar’ demek yerine asistanlardan mahkeme kararı konusunda öğrencileri bir kenara alarak bilgilendirme yapmalarını istedik” dedi.

Nur Serter savunmasına şöyle devam etti:

“Ben Rektör Yardımcısıyken yapılan bir uygulamaydı. İş öyle bir hale geldi ki sanırsınız türban yasağını ben çıkardım. Kayıt sürecinde herkesin içerisinde bir kıza ‘başını aç’ demek rahatsız ettiği için asistanlardan öğrencileri bir kenara alıp mahkeme kararı konusunda bilgilendirmelerini istedik. Üniversitede boş olan bir odada bilgilendirme yapıldı. Kesinlikle bir zorlama yapılmadı. ‘İkna odası’ adı da Gülay Göktürk tarafından ortaya atıldı. O günden bugüne 23 yıldır devam ediyor.”

"İkna odası" söylemi AKP’den CHP’ye geçti"

‘İkna odaları’ söylemini parti içerisinde sadece Alper Taşdelen’in dillendirmediğini söyleyen Nur Serter savunmasını şöyle bitirdi.

“Parti içerisinde çoğu kişi bunu söylüyor. Bununla ilgili ‘Cehape Zihniyeti’ diye bir belgesel yaptılar. Bu belgeselde benim ve Bülent Ecevit’in görüntüleri yer alıyor. Eski CHP olarak biz tanımlanıyoruz. Ben ‘ikna odası’ diye sakız haline getirilip çiğnenen bu olayın AKP’den CHP’ye geçtiğini görmenin üzüntüsünü yaşıyorum.”