  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Dehşete düşüren anlar! İsrail'in hava saldırı anbean böyle kaydedildi

Hatice Kolçak'tan yatırımcılara uyarı: Konut fiyatları çok daha yüksek olabilir! Ne altın ne dolar... Ev satmayın

Irak'tan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kritik ziyareti öncesinde açıklama!

Steinmeier Türkiye'ye geliyor! Yeni yatırım fırsatları kapıda

İşgalci İsrail binlerce kişiyi katletti... Nuseyrat Kampı'nın kuzeyinden çekildi: 'Büyük bir yıkım' bıraktı!

Diyarbakır'da sahte biletler stadyumu saniyesinde karıştırdı! Yetkililer buluşmaya gelenleri ikna etmeye çalıştı

Irak'ın kuzeyine hava harekatı! 3 PKK'lı terörist ex

İYİ Parti'de şoke eden ayrılık! Akşener'i eleştirip istifa etti

İsrail N12 gazetesinden Gazze gemisini yola çıkarmaya hazırlanan İHH'ya tehdit!

Irak ile Türkiye petrol ve enerjide yeni sayfa açabilir...
Dünya Nur Şems Kampı baskınında öldüğü iddia edilmişti! Kudüs Tugayları komutanı ortaya çıktı
Dünya

Nur Şems Kampı baskınında öldüğü iddia edilmişti! Kudüs Tugayları komutanı ortaya çıktı

Yeniakit Publisher
2024-04-22 00:12:00 -
Nur Şems Kampı baskınında öldüğü iddia edilmişti! Kudüs Tugayları komutanı ortaya çıktı

İşgal altındaki Batı Şeria'nın Tulkerim şehrindeki Nur Şems Mülteci Kampı'na İsrail'in yaptığı baskında öldüğü ileri sürülen İslami Cihad'ın askeri kanadı Kudüs Tugaylarının Nur Şems Tabur Komutanı Muhammed Cabir ortaya çıktı.

Nur Şems Mülteci Kampı'na İsrail askerlerinin yaptığı saldırılarda hayatını kaybeden Filistinlilerin cenazesine katılan "Ebu Şuca" (Cesurların Babası) lakaplı Cabir, açıklamalarda bulundu.

Cabir, "Kampımızı işgal ettikleri doğrudur. Elhamdülillah Rabbim bizden şehitler seçti." diyerek, Kudüs Tugaylarından savaşçıların İsrail askerlerine karşı cesurca karşı koyduğunu belirtti.

İsrail'in "henüz açıklamadığı ölü ve yaralıları" olduğuna dikkati çeken Cabir, "Düşmanımıza, İyade ve Munşiyye mahallelerinde yaşananları açıklaması için meydan okuyoruz." ifadelerini kullandı.

Cabir, "İşgale karşı koyduk. Biz hala şehitlerin ve devrimcilerin yolundayız. Allah bizimle olduğu müddetçe bizi ne manevi ne de psikolojik olarak yenemeyeceksiniz." dedi.

Batı Şeria ve Gazze'deki savaşçıları selamlayan Cabir, "İnşallah sizin yüzünüzü kara çıkarmayacağız, sizin yolunuzda kalacağız. Ümit ederiz tüm şerefli insanlar sizi yüzüstü bırakmayacak ve şehitlerin yolunda kalacak." dedi.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

İsrail basını, Kudüs Tugaylarının Nur Şems Tabur Komutanı Muhammed Cabir'in 19 Nisan günü İsrail askerleriyle girdiği çatışmada öldüğünü iddia etmişti.

İsrail'in Nur Şems Mülteci Kampı'na baskını

İsrail ordu radyosu, 18 Nisan'da, Batı Şeria'nın kuzeyinde bulunan Tulkerim kentindeki Nur Şems Mülteci Kampı'na yönelik "geniş çaplı askeri operasyon" başlatıldığını duyurmuştu.

İsrail askerlerinin, Nur Şems Mülteci Kampı'ndaki saldırılarında 14 Filistinlinin hayatını kaybettiği belirtilmişti.

Görgü tanıkları, İsrail ordusunun dün akşam saatlerinde kampa düzenlediği baskının sona erdiği ve bölgeden çekildiğini ifade etmişti.

Ambulansların ancak İsrail askerlerinin bölgeden çekilmesinin ardından kampa girebildiği kaydedilmişti.

Filistinli direniş gruplarının çağrısıyla, İsrail'in saldırılarına maruz kalan Tulkerim kenti ve Nur Şems Mülteci Kampı'ndaki Filistinlilerle dayanışma amacıyla bugün Batı Şeria illerinde grev yapılacağı belirtilmişti.

İsrail'in Gazze'deki soykırımı Kanıt'ta anlatıldı!
İsrail'in Gazze'deki soykırımı Kanıt'ta anlatıldı!

Gündem

İsrail'in Gazze'deki soykırımı Kanıt'ta anlatıldı!

Yaralıları tahliye etmeye çalışıyordu! İsrail, ambulans şoförünü öldürdü
Yaralıları tahliye etmeye çalışıyordu! İsrail, ambulans şoförünü öldürdü

Dünya

Yaralıları tahliye etmeye çalışıyordu! İsrail, ambulans şoförünü öldürdü

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23