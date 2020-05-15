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NUN Okulları'ndan korona günlerinde Öz'e yolculuk için 14 öneri

Tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs (Covid-19) pandemisi ile birlikte birçok kişinin günlük rutinleri değişti. Ofisler evlere taşındı, eğitim evden devam ettirildi. NUN Okulları alanında uzman isimlerle konuştu ve korona günlerini nasıl fırsata çevireceğimiz ile ilgili 14 Öneri ortaya çıktı.

Yeniakit Publisher
2020-05-15 12:27:00 -

Akademisyen Prof. Dr. Ekrem Demirli ve Prof. Dr. Medaim Yanık, AFAD Başkanı Dr. Mehmet Güllüoğlu, Arp Sanatçısı Şirin Pancaroğlu, Doç. Dr. Halit Yerebakan verdikleri tavsiyelerle bu olağanüstü dönemdeinsanları kendi içlerine bir yolculuğa çıkmaya hem de uzak kaldıkları hakikatleri yeniden keşfetmeye çağırıyor.

Korona günleri kendine yolculuk, ahlakı yeniden içselleştirmek, iyilikten uzaklaşmamak, geleneksel müzik ile tanışmak, hobi edinmek, sevmek ve sevilmek için birer fırsat vadediyor.

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