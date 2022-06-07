Numuneler incelendi, korkacak bir şey yok! O denizin suyu temiz çıktı

Samsun sahillerinde 41 farklı noktadan alınan deniz suyu numuneleri incelendi. İncelemeler sonucunda deniz yüzmek için uygun bulundu.

Deniz sezonuna girilmesi ve artan hava sıcaklıklarıyla beraber Samsun sahilleri hareketlendi. Samsun İl Sağlık Müdürlüğü ise 15 günde 1 Yakakent ilçesinden Terme'ye kadar olan yüzme bölgelerinde deniz suyundan numune alarak inceleme yapıyor. Halk Sağlığı Laboratuvarlarına gönderilen numunelerin biyolojik analizleri yapıldıktan sonra tehlikeli durum varsa yetkili birimleri bildiriliyor.

"Vatandaşlarımız gönül rahatlığı ile denize girebilirler"

Çalışmalar hakkında bilgi veren İl Sağlık Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Muhammet Ali Oruç, "1 Haziran, 31 Ağustos tarihleri arasında Samsun'da yüzme sezonu açıldı. Deniz suyunun temizliği insan sağlığı açısından önemlidir. Deniz suyunun kalitesinin sağlanması açısından da bizler Samsun İl Sağlık Müdürlüğü olarak 15 günde bir numuneler alıyoruz. Bu numuneleri Halk Sağlığı Laboratuvarlarında değerlendiriyoruz. Kirlilik bulduğunu durumlarda Samsun Büyükşehir Belediyesi veya Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürlüğü'ne bildiriyoruz. Samsun'da 13'ü Mavi Bayrak olmak üzere toplam 41 noktadan su numuneleri alıyoruz. Yakakent'ten Terme'ye kadar 9 ilçemizde yüzme bölgesi mevcuttur. Yüzme sezonu açılmadan önce biz 16 Mayıs'ta numunelerimizi almıştık. Bu numunelerin sonucunda deniz suyumuz temiz çıktı. Vatandaşlarımız gönül rahatlığı ile denize girebilirler" dedi.