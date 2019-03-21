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Numan Kurtulmuş'tan Trump'a sert tepki

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, ABD Başkanı Donald Trump'ın Golan Tepeleri'ne ilişkin yaptığı açıklamalara sert tepki gösterdi.

21 Mart 2019 Perşembe 22:05
Numan Kurtulmuş'tan Trump'a sert tepki

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, ABD Başkanı Donald Trump'ın "52 yılın ardından ABD için İsrail'in Golan Tepeleri üzerindeki egemenliğini tam olarak tanımanın zamanı geldi." açıklamasına tepki gösterdi.

Kurtulmuş, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, "Dünya, Trump'ın aklına estikçe attığı tweetlerle yönetilecek bir yer değildir. ABD'nin Başkanı epeydir İsrail'in sözcülüğüne soyunmaktadır. Golan Tepeleri hakkındaki son sözleri ateş topuna dönmüş olan bölgemizi daha da karıştırmaya neden olacak art niyetli bir yaklaşımdır. " ifadelerini kullandı.

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Haber Tarihi: 21 Mart 2019 Perşembe 22:05
  1. Numan Kurtulmuş
  2. ABD

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