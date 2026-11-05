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Trump'tan o ülkeye gözdağı: 7 milyar dolarlık anlaşmayı iptal ettirdi!

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Trump'tan o ülkeye gözdağı: 7 milyar dolarlık anlaşmayı iptal ettirdi!

ABD’li teknoloji şirketi Oracle, Trump yönetiminin baskısının ardından Çin merkezli Tencent ile yaptığı 7 milyar dolarlık yapay zekâ çipi kiralama anlaşmasını iptal etti. ABD merkezli teknoloji şirketi Oracle, Çinli teknoloji devi Tencent ile imzaladığı yaklaşık 7 milyar dolar değerindeki yapay zekâ çipi kiralama anlaşmasından vazgeçti. Financial Times'ın (FT) konuya yakın kaynaklara dayandırdığı haberine göre, ABD Başkanı Donald Trump yönetiminin müdahalesi, iki şirket arasındaki anlaşmanın iptal edilmesinde etkili oldu. Oracle'ın kurucusu ve Trump'ın destekçilerinden milyarder Larry Ellison'ın liderliğindeki şirket, Tencent'e Güneydoğu Asya'daki veri merkezleri üzerinden gelişmiş yapay zekâ çiplerine erişim sağlamayı planlıyordu.

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Foto - Trump'tan o ülkeye gözdağı: 7 milyar dolarlık anlaşmayı iptal ettirdi!

ABD'Lİ YETKİLİLER ORACLE'A MÜDAHALE ETTİ Konu hakkında bilgi sahibi iki kişinin FT'ye verdiği bilgilere göre, ABD'li yetkililer Tencent ile yapılan anlaşmaya ilişkin endişelerini iletmek üzere Oracle yönetimiyle temasa geçti. Tencent de şirketin merkezinin bulunduğu Guangdong eyaletindeki üst düzey Çinli yetkililerin ziyaretine konu oldu. Çinli yetkililer, teknoloji devinden yerli çip üreticilerini desteklemesini istedi. Her iki taraftan gelen müdahalelerin ardından anlaşma iptal edildi. Oracle, Tencent ve Beyaz Saray, FT'nin yorum taleplerine haberin yayımlandığı sırada yanıt vermedi.

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Foto - Trump'tan o ülkeye gözdağı: 7 milyar dolarlık anlaşmayı iptal ettirdi!

100 BİN GELİŞMİŞ ÇİPE ERİŞİM SAĞLAYACAKTI FT'nin daha önce duyurduğu anlaşma, Tencent'in yurt dışında gerçekleştirdiği en büyük çip kiralama sözleşmesi olacaktı. Beş yıllık anlaşma kapsamında Çinli şirket, Güneydoğu Asya'daki çeşitli Oracle veri merkezlerinde bulunan 100 bine kadar gelişmiş yapay zekâ çipine erişebilecekti. Bu çipler, Washington ve Pekin'in uyguladığı kısıtlamalar nedeniyle Çin'de kullanılamayan gelişmiş işlemcileri de kapsıyordu. Çinli teknoloji şirketleri, ülkedeki çip arzının yetersizliği ve ABD'nin giderek sıkılaşan ihracat kontrolleri nedeniyle ihtiyaç duydukları işlem gücünü yurt dışındaki veri merkezlerinden karşılamaya yöneliyor. Özellikle gelişmiş yapay zekâ modellerinin eğitilmesinde kullanılan Nvidia işlemcileri, Çinli şirketlerin yurt dışındaki veri merkezlerine yönelik talebinde önemli rol oynuyor.

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Foto - Trump'tan o ülkeye gözdağı: 7 milyar dolarlık anlaşmayı iptal ettirdi!

NVIDIA'DAN ÇİNLİ MÜŞTERİLERE YÖNELİK YENİ KISITLAMA Mevcut düzenlemeler kapsamında yurt dışındaki veri merkezlerinden çip kiralanmasına izin verilmesine rağmen ABD'li şirketler, Çinli müşterilere sundukları hizmetleri sınırlandırmaları yönünde artan baskıyla karşı karşıya bulunuyor. FT'nin bir gün önce yayımladığı habere göre Nvidia, bulut bilişim alanındaki müşterilerine hizmetlerinin en az yüzde 51'ini Çinli olmayan şirketlere satmaları gerektiğini bildirdi. Bu gelişme, ABD'li teknoloji şirketlerinin Çinli yapay zekâ geliştiricilerine hizmet sunarken karşılaştıkları kısıtlamaların genişlediğini gösteriyor.

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Foto - Trump'tan o ülkeye gözdağı: 7 milyar dolarlık anlaşmayı iptal ettirdi!

ÇİNLİ ŞİRKETLERİN VERİ MERKEZİ TALEBİ ARTIYOR Güneydoğu Asya'daki veri merkezlerinin en büyük Çinli müşterileri arasında ByteDance ve Alibaba bulunuyor. Tencent ise milyarlarca dolarlık kiralama anlaşmalarıyla rakiplerine yetişmeye çalışıyor. Oracle, Malezya'daki birden fazla veri merkezi aracılığıyla ByteDance'e de önemli miktarda hizmet sağlıyor. Şirket ayrıca TikTok'un ABD'deki kullanıcı verilerini barındırmış ve geçen yılın sonlarında platformun ABD operasyonlarını devralan konsorsiyumda yer almıştı. Çinli yapay zekâ şirketlerinin Güneydoğu Asya'daki veri merkezlerine yönelik artan talebi, kiralama fiyatlarının yükselmesine, sözleşme sürelerinin uzamasına ve daha yüksek peşin ödeme koşullarının uygulanmasına neden oluyor. Tencent de yapay zekâ alanındaki rakipleriyle arasındaki farkı kapatmak amacıyla son bir yılda altyapı harcamalarını önemli ölçüde artırdı. Şirketin geliştirdiği Hunyuan yapay zekâ modelleri, son dönemde kayda değer performans iyileşmeleri göstererek Alibaba'nın Qwen modelleri gibi Çin'in önde gelen yapay zekâ sistemleriyle arasındaki farkı azalttı.

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Foto - Trump'tan o ülkeye gözdağı: 7 milyar dolarlık anlaşmayı iptal ettirdi!

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