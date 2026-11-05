Trump'tan o ülkeye gözdağı: 7 milyar dolarlık anlaşmayı iptal ettirdi!

ÇİNLİ ŞİRKETLERİN VERİ MERKEZİ TALEBİ ARTIYOR Güneydoğu Asya'daki veri merkezlerinin en büyük Çinli müşterileri arasında ByteDance ve Alibaba bulunuyor. Tencent ise milyarlarca dolarlık kiralama anlaşmalarıyla rakiplerine yetişmeye çalışıyor. Oracle, Malezya'daki birden fazla veri merkezi aracılığıyla ByteDance'e de önemli miktarda hizmet sağlıyor. Şirket ayrıca TikTok'un ABD'deki kullanıcı verilerini barındırmış ve geçen yılın sonlarında platformun ABD operasyonlarını devralan konsorsiyumda yer almıştı. Çinli yapay zekâ şirketlerinin Güneydoğu Asya'daki veri merkezlerine yönelik artan talebi, kiralama fiyatlarının yükselmesine, sözleşme sürelerinin uzamasına ve daha yüksek peşin ödeme koşullarının uygulanmasına neden oluyor. Tencent de yapay zekâ alanındaki rakipleriyle arasındaki farkı kapatmak amacıyla son bir yılda altyapı harcamalarını önemli ölçüde artırdı. Şirketin geliştirdiği Hunyuan yapay zekâ modelleri, son dönemde kayda değer performans iyileşmeleri göstererek Alibaba'nın Qwen modelleri gibi Çin'in önde gelen yapay zekâ sistemleriyle arasındaki farkı azalttı.