Trump'tan o ülkeye gözdağı: 7 milyar dolarlık anlaşmayı iptal ettirdi!
ABD’li teknoloji şirketi Oracle, Trump yönetiminin baskısının ardından Çin merkezli Tencent ile yaptığı 7 milyar dolarlık yapay zekâ çipi kiralama anlaşmasını iptal etti. ABD merkezli teknoloji şirketi Oracle, Çinli teknoloji devi Tencent ile imzaladığı yaklaşık 7 milyar dolar değerindeki yapay zekâ çipi kiralama anlaşmasından vazgeçti. Financial Times'ın (FT) konuya yakın kaynaklara dayandırdığı haberine göre, ABD Başkanı Donald Trump yönetiminin müdahalesi, iki şirket arasındaki anlaşmanın iptal edilmesinde etkili oldu. Oracle'ın kurucusu ve Trump'ın destekçilerinden milyarder Larry Ellison'ın liderliğindeki şirket, Tencent'e Güneydoğu Asya'daki veri merkezleri üzerinden gelişmiş yapay zekâ çiplerine erişim sağlamayı planlıyordu.