Bu sözler şok içerisinde bıraktı izleyenleri: Öyle sözler söyledi ki Nihat Kahveci

Tüm olumsuz ortama karşın Fenerbahçe'nin çok iyi bir performans sergilediğini aktaran Kahveci, "18 yıl sonra grupta Roma'yla oyna, Aston'la oyna, Slavia'yla oyna... Slavia'yı yenmesini beklersin 2-0'dan 2-2. Geliyor Liverpool, dördüncü maç, kaotik bir ortam, hoca değişiyor, yeni hoca geliyor, takım formsuz, bireysel formsuz, genel formsuz... Bugün çıkıyor, maç önünde mücadeleyi görmek istiyoruz dedi. Dakika 1, dakika 95 mücadeleyi gördük. Sahada basılmadık yer bırakılmadı. Vallahi helal olsun, billahi helal olsun. Emeği geçen herkesi tebrik ediyorum" dedi.