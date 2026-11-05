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Bu sözler şok içerisinde bıraktı izleyenleri: Öyle sözler söyledi ki Nihat Kahveci

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Bu sözler şok içerisinde bıraktı izleyenleri: Öyle sözler söyledi ki Nihat Kahveci

Nihat Kahveci, Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'nde Liverpool'u 3-2 mağlup ettiği maçı yorumladı. Kahveci'nin, Liverpool tüzüğüne işlenmesi gerektiğini belirttiği sözleri gündem oldu.

#1
Foto - Bu sözler şok içerisinde bıraktı izleyenleri: Öyle sözler söyledi ki Nihat Kahveci

Ünlü futbol yorumcusu Nihat Kahveci, Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'nde sahasında Liverpool'u 3-2 devirdiği karşılaşmayı Kontraspor'da değerlendirdi.

#2
Foto - Bu sözler şok içerisinde bıraktı izleyenleri: Öyle sözler söyledi ki Nihat Kahveci

Tüm olumsuz ortama karşın Fenerbahçe'nin çok iyi bir performans sergilediğini aktaran Kahveci, "18 yıl sonra grupta Roma'yla oyna, Aston'la oyna, Slavia'yla oyna... Slavia'yı yenmesini beklersin 2-0'dan 2-2. Geliyor Liverpool, dördüncü maç, kaotik bir ortam, hoca değişiyor, yeni hoca geliyor, takım formsuz, bireysel formsuz, genel formsuz... Bugün çıkıyor, maç önünde mücadeleyi görmek istiyoruz dedi. Dakika 1, dakika 95 mücadeleyi gördük. Sahada basılmadık yer bırakılmadı. Vallahi helal olsun, billahi helal olsun. Emeği geçen herkesi tebrik ediyorum" dedi.

#3
Foto - Bu sözler şok içerisinde bıraktı izleyenleri: Öyle sözler söyledi ki Nihat Kahveci

Liverpool'un Türk takımlarına karşı İstanbul'da aldığı kötü sonuçlara esprili bir dille yaklaşan Nihat Kahveci, "Burası Türkiye, burası İstanbul, burası Kadıköy, çıkış yok! Liverpool tüzüğüne de "İstanbul'a gitmiyoruz" yazacaklar bu akşamdan itibaren.

#4
Foto - Bu sözler şok içerisinde bıraktı izleyenleri: Öyle sözler söyledi ki Nihat Kahveci

Yine Liverpool'a İstanbul'da kabusu yaşattık. Bir daha İstanbul'a inmezler, "Biz gitmiyoruz" derler, demeliler, gelmesinler buraya!" şeklinde konuştu.

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