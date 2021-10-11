Numan Kurtulmuş'tan Kılıçdaroğlu'na çağrı: Dilinin altında bakla neyse onu ortaya çıkar

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, AK Parti Yalova İl Başkanlığının Halk Eğitimi Merkezi Konferans Salonu'nda düzenlediği Danışma Meclisi Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, AK Parti'nin davasının yeniden güçlü ve büyük Türkiye'yi kurmak olduğunu söyledi.

İddia, irade ve ahlak sahibi kadrolar olarak yola devam edeceklerini ve dayanışmalarını artıracaklarını belirten Kurtulmuş, "2023'e giderken bu yoldaki eksikliklerimizi noksanlarımızı gidererek süratli bir şekilde yürüyüşümüze devam edeceğiz Allah'ın izniyle. 2023'te de Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ı çok güçlü bir şekilde yeniden Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı yapacağız" ifadelerini kullandı.

Kurtulmuş, Cumhurbaşkanı Erdoğan karşıtlığı üzerinden bir özgüven oluşturulmaya çalışıldığına dikkati çekerek, şöyle devam etti:

"İnanın ne yapmak olduklarını ve ne yapacaklarını da çok da iyi bilmiyorlar. Geçtiğimiz hafta söyledim, cevap da verdiler. Cumhurbaşkanı adayı önce Kılıçdaroğlu olacak diye yardımcılarından yazın başında sözler geldi. Arkasından Kılıçdaroğlu, olmayacağının sinyalini verdi. İstanbul ve Ankara büyükşehir belediye başkanlarını da bir şekilde kenara koyarak kendi tarafında sahayı temizledi. Arkasından İYİ Parti'nin Genel Başkanı 'Ben başbakan adayıyım zaten' diyerek cumhurbaşkanı adaylığından çekildiğini bir şekilde ortaya koydu. Daha doğrusu cumhurbaşkanlığı için herhangi bir pürüz çıkarmayacağını söyledi. Arkasından bir stratejik adım da HDP'den geldi. 'Biz bir ittifak arayışı içinde değiliz' denildi. Bizi de teyit etti. Biz hep şunu söylüyoruz: HDP'nin diğer taraftaki ittifakla ittifakları gizli, iş birlikleri açıktır. Açık iş birliği, gizli ittifak içinde hareket ediyorlar. Bunları teyit ettiler. Sıra geldi cumhurbaşkanı adayını bulmaya. Daha gelecek gerçi, vakti var da şimdi eskizlerini, alıştırmalarını yapıyorlar. Biz rahatız, adayımız ve inşallah Cumhurbaşkanımız 2023'te Recep Tayyip Erdoğan'dır. Cumhur İttifakı olarak biz rahat bir şekilde devam ediyoruz."

"Nispeten daha düşük profilli birisini aday çıkarmak için uzlaşmaya çalışacaklar"

Millet İttifakı'nın ilk işlerinin cumhurbaşkanı adayı bulmak olacağını dile getiren Kurtulmuş, bu konuyla ilgili düşüncelerini paylaştı.

Numan Kurtulmuş, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Benim kişisel bu kadar yıllık tecrübeyle söyleyeceğim şey şudur: Siyasi tabanı olan, ileride cumhurbaşkanı seçilirse kendilerine ayak bağı olacak olan birisi yerine, siyasi tabanı olmayan nispeten daha düşük profilli birisini aday çıkarmak için uzlaşmaya çalışacaklar. Bunu söyleyince kimi aday çıkaracaklarını söyleyemiyorlar da 'Hadi bakalım seçimi getirin de kimin aday olacağını görün' diyorlar. Seçimi getireceğiz, 2023'te bu millet sandıkları kuracak ve orada kimin aday olacağı ortaya çıkacak. Bizim rahatlığımız bu, ne yapacağımızı biliyoruz. Yeniden güçlü, büyük Türkiye'yi kuracağız. Yarım kalan işlerimizi tamamlamak için bu milletin hedeflerine doğru yürümek için devam edeceğiz. Onlar ne yapacaklarını biliyorlar mı? Onların en çok söyledikleri 'İyileştirilmiş başkanlık sistemine geçeceğiz. Güçlendirilmiş parlamenter sisteme geçeceğiz.' Nasıl geçeceksiniz? İYİ Parti'nin beklediği sistemle CHP'nin ya da ötekinin beklediği sistem aynı mı, değil. Hükümeti nasıl kuracaksınız? Terörle mücadelede HDP'yi Türkiye'nin teröre karşı mücadelesinde nasıl ikna edeceksiniz? Tüm bu sorular duruyor ama 'Tayyip Erdoğan gitsin de nasıl giderse gitsin' diye bir koroyu tutturmuşlar görünüyorlar. Hele hele daha vahim olanı yurt dışından bazı merkezlerden, bazı çevrelerden Tayyip Erdoğan ya da AK Parti karşıtı bazı sözlerin gelmesinin de medetini umuyorlar, oradan da medet bekliyorlar."

"Siyasi cinayetlerle mücadele eden hareket, AK Parti siyasi hareketidir"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sonra gelecek isimlerin bazı yerlerde telaffuz edilmeye başlandığını dile getiren Kurtulmuş, şunları kaydetti:

"Haddinizi bilin. Türkiye'de kimin cumhurbaşkanı olacağına karar veren falanca ülkedeki falanca merkez değil ya da falanca yazar değil, Türkiye Cumhuriyeti'nin halkının kendisidir, aziz Türk milletidir. Sandık kimi gösteriyorsa, kimi sandıktan milletimiz cumhurbaşkanı olarak çıkaracaksa başımız gözümüz üstünedir. Birtakım algı operasyonlarıyla kendilerine yol açmak isteyenler ne yazık ki son birkaç gündür de acayip, garip bir sözün peşine takılıp gittiler. Diyor ki Sayın Kılıçdaroğlu, 'Sayın Erdoğan ve Cumhur İttifakı siyasi cinayetleri, bilmem neyi çıkararak Türkiye'de bir gerginlik çıkaracaklar ve öylece seçime giderek seçmeni konsolide etmeye çalışacaklar.' Bu cümleye yakın, buna yakın bir şeyler söylüyor. Eğer bildiğin bir şey varsa Sayın Kılıçdaroğlu söyle. Dilinin altında bakla neyse onu da ortaya çıkar. Türkiye'de siyasi cinayetlerle mücadele eden hareket, AK Parti siyasi hareketidir. Türkiye'de faili meçhullerin, cezaevlerindeki sistematik işkencelerin, halkı birbirine kıran sağ sol çatışmalarının karşısında sonuna kadar duran parti, AK Parti'dir, bu siyasi harekettir."

"Bu millet buna pabuç bırakmaz"

Kurtulmuş, merhum Başbakan Adnan Menderes'ten itibaren başlayan Türkiye'nin milli siyaset geleneğinin, darbelerden, faili meçhullerden, siyasi cinayetlerden, kapalı odalar içinde yapılan pazarlıklardan yana hiçbir şekilde işinin olmadığını belirtti.

Bu ülkede darbelere kimlerin karşı duruş sergilediğinin ortada olduğunu ifade eden Kurtulmuş, sözlerini şöyle sürdürdü:

"15 Temmuz'a karşı kimin net bir şekilde olduğu ortadadır. 15 Temmuz'da kimin 'Bize buradan bir ekmek çıkar mı?' diye beklediği de ortadadır. Türkiye'nin bütün siyasi cinayetlerini sonlandıran, çetelerin bu ülkede söz sahibi olmasını önleyen, bu siyasi harekettir. Dolayısıyla hiçbir şekilde yanlış sözlerle milleti bir korku tüneline sokmaya kimse çalışmasın. Varsa duyumlarınız söyleyin. Tedbirleri daha artırsınlar ama ortalığı karıştırma, suyu bulandırma, algıları kirlettirmek için bu tür sözler söylemenin yeri de değildir. Bu millet buna da pabuç bırakmaz. Seçimler zamanında yapılacak. Millet sandıktan Allah'ın izniyle kimi çıkardıysa ona itibar edeceğiz. Sandıktaki halk oylarını değiştirmek için olağan dışı yollara sapmak bizim bilmediğimiz, bizim kitabımızda yazmayan şeylerdir. Biz milletin gönlüne girmeyi, milletinin oyunu almayı esas olarak kabul eden ve milletimiz ne diyorsa ona 'baş göz üstüne' deriz. Darbelerden, darbecilerden, olağanüstü hallerden, birtakım faili meçhul cinayetlerden, birtakım siyasi cinayetlerden medet ummayız. Medet umanları da aşağılık insanlar olarak tanımlarız."

Türkiye'nin gençlik kesiminde de 18-30 yaş kuşak grubunda da AK Parti'nin birinci parti olduğu dile getiren Kurtulmuş, "Açık ara birinci parti AK Parti'dir. 'Gençler AK Parti'den ümidini kesti' diyorlar. Zannedersin ki AK Parti birinci değil de başka bir parti birinci. Hiçbir yaş grubunda AK Parti'den başka parti, birinci parti değildir. Hangi anketi istiyorlarsa alsınlar koysunlar önlerine. 'Efendim algı oluşturmaya devam ediyorlar.' O zaman size algının üstünde bir başka rakam vereyim. Türkiye'de AK Parti'nin üye sayısı 11,5 milyondur. Türkiye'deki bütün siyasi partilerin toplam üyelerinden daha fazladır." ifadelerini kullandı.

Numan Kurtulmuş, toplantının ardından Yalova Valiliği ve Belediye Başkanlığını ziyaret etti.