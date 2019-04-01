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Numan Kurtulmuş'tan 'İstanbul' açıklaması

AK Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş ''Sonuçlara yapılan itirazlar ve bunların sonucu ile ilgili değerlendirmeler var. İtirazlar en kısa sürede sonuçlanacaktır.'' dedi.

01 Nisan 2019 Pazartesi 14:00
Numan Kurtulmuş'tan 'İstanbul' açıklaması

AK Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş, katıldığı televizyon programında yerel seçimlerle ilgili çok kritik açıklamalarda bulundu.

Kurtulmuş İstanbul'daki durumu değerlendirirken, " Sonuçlara yapılan itirazlar ve bunların sonucu ile ilgili değerlendirmeler var. İtirazlar en kısa sürede sonuçlanacaktır. 300 bine yakın geçersiz oy var. bazı ilçelerde bu oran çok yüksek. Teşkilatımız itirazlarını hazırlıyor. Biz de CHP'de takip ediyor. Sonucu YSK verecek." dedi.

 

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Haber Tarihi: 01 Nisan 2019 Pazartesi 14:00
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