0553 313 94 23

Numan Kurtulmuş’a twitter’dan yüklenmişti... ‘AK Partili belediye başkanı görevden alındı’

AK Partili olan Ordu Belediye Başkanı Enver Yılmaz’ın istifasının istendiği iddia edildi. Yılmaz, AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş’u hedef alan tweetle paylaşmış ancak daha sonra bunları kaldırmıştı.

14 Eylül 2018 Cuma 06:11
Numan Kurtulmuş’a twitter’dan yüklenmişti... ‘AK Partili belediye başkanı görevden alındı’

AK Parti kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Ordu Belediye Başkanı Yılmaz, dün Ak Parti Genel Merkezi’ne geldi.

Kulislerdeki iddialara göre bu görüşmede yerel seçim hazırlıklarına dair parti kurmayları ile çeşitli görüşmelerde bulunurken Enver Yılmaz’ın bu görüşmelerde istifası istendi. Ancak dün akşam saatlerine kadar Enver Yılmaz’ın istifa etmediği öğrenildi. Yılmaz aynı saatlerde Genel Başkanvekili Kurtulmuş’u hedef alan ve Has Parti dönemindeki açıklamalarını içeren bazı paylaşımlarda bulunması ise dikkat çekti.

TWEETLERİNİ SİLDİ

Bu tweetlerin ardından sosyal medyada da tartışma yaşanırken, Yılmaz da tartışmalara konu olan tweetlerini sildi. Yılmaz’ın korumaları ile Emniyet Müdürünün korumaları Kurtulmuş’un önünde kavga etmiş, Kurtulmuş da protokolden uzaklaştırılmıştı. İçişleri Bakanlığı konuyla ilgili soruşturma başlatmıştı.

Daha önce İstanbul, Ankara, Bursa, Düzce, Balıkesir, Niğde belediyelerinde başkanların istifası istenmişti.

Haber Tarihi: 14 Eylül 2018 Cuma 06:11
  1. Düzce
  2. Niğde
  3. İstanbul
  4. Bursa
  5. Balıkesir
  6. Ankara
  7. Enver Yılmaz
  8. Ordu Belediyesi
  9. ak parti
  10. numan kurtulmuş

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Numan Kurtulmuş’a twitter’dan yüklenmişti... ‘AK Partili belediye başkanı görevden alındı’
    1. Numan Kurtulmuş’a twitter’dan..
    2. Bursaspor Kulübü Başkanı Ali Ay: 5 yıl..
    3. Meteorolojiden 3 il için sağanak uyarısı
    4. İşte Ziraat Türkiye Kupası'nda 2.tur..
    5. İtalya Serie A kulübüne şok! 3 puanı..
    6. Trump suçüstü oldu: ABD'den Filistin'e..
    7. Üniversitelerde özerklik için önemli..
    8. Serkan Reçber'den Beşiktaş yorumu:..
    9. Tarihte ilk kez La Liga maçı başka..
    10. Türkiye'nin güneyine üsler kuruyor!..
    11. Üniversitelerin özerkliği için..
    12. Şehri sel vurdu!
    13. Suriye sınırına askeri sevkiyat sürüyor
    14. Beton davasında karar verildi!
    15. AK Partili başkan görevden alındı..
    16. Futbolcu sözleşmeleri TL'ye dönecek mi?
    17. Kümese giren sansar, 15 bin lira..
    18. Anaokulunda yürek yakan olay... 5..
    19. ABD tetikte bekliyordu! Etkisini..
    20. Yozgat'ta çıkan anız yangını, 8 bin..
    Kimler 3 bin 600 günle emekli olabilir? Emekli olmak için hangi şartları yerine getirmek gerekiyor? Nasıl emekli olunur?
    Kimler 3 bin 600 günle emekli olabilir? Emekli olmak için hangi şartları yerine getirmek gerekiyor? Nasıl emekli olunur?
    Mescidi mağazaya çevirdiler
    Mescidi mağazaya çevirdiler
    Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
    Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
    Dikkat çeken yorum! "Türkiye’den Esed’a mesaj"
    Dikkat çeken yorum! "Türkiye’den Esed’a mesaj"
    İşine bak ‘TMMOB’
    İşine bak ‘TMMOB’

    Günün Karikatürü

    14 Eylül 2018
    Kritik gün geldi! Türkiye ondan gelecek açıklamayı bekliyor
    Kritik gün geldi! Türkiye ondan gelecek açıklamayı bekliyor
    Erdoğan imzaladı! Kamuda yeni dönem
    Erdoğan imzaladı! Kamuda yeni dönem