Numan Kurtulmuş’a twitter’dan yüklenmişti... ‘AK Partili belediye başkanı görevden alındı’

AK Parti kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Ordu Belediye Başkanı Yılmaz, dün Ak Parti Genel Merkezi’ne geldi.

Kulislerdeki iddialara göre bu görüşmede yerel seçim hazırlıklarına dair parti kurmayları ile çeşitli görüşmelerde bulunurken Enver Yılmaz’ın bu görüşmelerde istifası istendi. Ancak dün akşam saatlerine kadar Enver Yılmaz’ın istifa etmediği öğrenildi. Yılmaz aynı saatlerde Genel Başkanvekili Kurtulmuş’u hedef alan ve Has Parti dönemindeki açıklamalarını içeren bazı paylaşımlarda bulunması ise dikkat çekti.

TWEETLERİNİ SİLDİ

Bu tweetlerin ardından sosyal medyada da tartışma yaşanırken, Yılmaz da tartışmalara konu olan tweetlerini sildi. Yılmaz’ın korumaları ile Emniyet Müdürünün korumaları Kurtulmuş’un önünde kavga etmiş, Kurtulmuş da protokolden uzaklaştırılmıştı. İçişleri Bakanlığı konuyla ilgili soruşturma başlatmıştı.

Daha önce İstanbul, Ankara, Bursa, Düzce, Balıkesir, Niğde belediyelerinde başkanların istifası istenmişti.