Numan Kurtulmuş: Terörün sebeplerini de ortadan kaldıracağız

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, “Sadece son terörist kalmayıncaya kadar değil onun da üstünde terörün arkasındaki bütün sosyal ve toplumsal gerekçeler, sebepler ortadan kalkarak ve teröre güç, destek veren bütün unsurlar bir şekilde bundan vazgeçene kadar terörle mücadelemizi bir insanlık vazifesi olarak sürdüreceğiz” dedi.