Numan Kurtulmuş: Terörün sebeplerini de ortadan kaldıracağız
AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, “Sadece son terörist kalmayıncaya kadar değil onun da üstünde terörün arkasındaki bütün sosyal ve toplumsal gerekçeler, sebepler ortadan kalkarak ve teröre güç, destek veren bütün unsurlar bir şekilde bundan vazgeçene kadar terörle mücadelemizi bir insanlık vazifesi olarak sürdüreceğiz” dedi.
Eyüpsultan Belediyesince “100. Yılında İstiklal Harbi” temasıyla Eyüpsultan İlçe Müftülüğü Diyanet Sitesi Seminer Salonu’nda düzenlenen Uluslararası 15. Eyüpsultan Sempozyumu’nun açılışına katılan Numan Kurtulmuş, “Türkiye olarak, terör örgütlerini yakın coğrafyamızda tamamıyla etkisiz hale getirmek için operasyonlarımızı sürdürmekte kararlıyız” ifadelerini kullandı.