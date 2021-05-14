Numan Kurtulmuş: Siyonist terör devleti israil'in zulmü yeryüzünün vicdanını kanatıyor
Siyonist işgal rejiminin Gazze'ye yönelik insanlık dışı saldırılarına tepkiler gelmeye devam ediyor. AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, sosyal medya hesabından, siyonist rejimin saldırılarına tepki gösterdi.
AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Siyonist terör devleti İsrail'in zulmü yeryüzünün vicdanını kanatıyor. Hepimizin kalbi Filistin'le, Gazze'yle çarpıyor. Hepimiz Kudüslüyüz, hepimiz Mescid-i Aksa'nın evlatlarıyız. Zafer inananlarındır, zafer Filistinlilerindir." ifadelerine yer verdi.