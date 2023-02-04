Numan Kurtulmuş "İnşallah katılırlar" demişti... HÜDAPAR'dan açıklama geldi

Seçimlere 3 ay gibi bir süre kalmışken ittifakların nasıl şekilleneceği de gündeme geliyor. AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, dün akşam katıldığı bir canlı yayında HÜDAPAR'ın Cumhur İttifakı'na katılacağı yönündeki iddialarla ilgili dikkat çeken sözler sarf etti.

"İnşallah katılırlar"

Kurtulmuş açıklamasında, "Bu ittifakın gelişmesi Türkiye'nin lehine olduğu kanaatindeyiz. İnşallah diğer partilerden, HÜDAPAR da bu ittifakın içerisine katılır. Cumhur İttifakı olarak bu istikamette yürüyüşümüze devam ederiz" ifadelerini kullandı.

"Görüşmeler olumlu yönde devam ediyor"

Kurtulmuş'un bu açıklamalarının ardından, HÜDAPAR Basın Danışmanı Abdullah Aslan TV100 moderatörü Pınar Işık Ardor'a mesaj gönderdi.

Aslan mesajında, "Görüşmeler olumlu yönde devam ediyor. Birlikte hareket etme konusunda ön mutabakat zaten var. Komisyon çalışmaları devam ediyor. Hayırlısı olsun, inşallah" dedi.