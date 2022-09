Numan Kurtulmuş: Birilerinin uykuları kaçıyor

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi tarafından yaptırılan Ali Sezal Köprüsü'nün açılışına törenine AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, AK Parti Grup Başkanvekili ve Kahramanmaraş Milletvekili Mahir Ünal, Kahramanmaraş Valisi Ömer Faruk Coşkun, Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, milletvekilleri, belediye başkanları ve vatandaşlar katıldı. Törende konuşan Numan Kurtulmuş, birçok çevrenin Türkiye'nin güçlü bir ülke olmasını istemediğini belirtti. Kurtulmuş, Türkiye'nin başta silah sanayi olmak üzere birçok alanda atılım yaptığını, bulunduğu coğrafyanın kilit taşı haline geldiğini belirterek şöyle konuştu:

'Birilerinin uykuları kaçıyor'

"Türkiye diye konuştuğumuz yer sıradan bir ülke değildir. İsterseniz ölçün, dünyanın kalbidir, bu coğrafyanın merkezidir, bu coğrafyanın kilit taşıdır. Türkiye'yi buradan alır çekerseniz ne Balkanlar'da ne de Ortadoğu'da, Kafkaslar'da, Karadeniz'de, Akdeniz'de huzur kalır. Türkiye'nin denizlerde kendi gemilerini yüzdürmeye başlamasıyla iftihar ediyoruz. Türkiye'nin kendi helikopter motorunu yapmasıyla iftihar ediyoruz ama unutmayın ki birilerinin de uykuları kaçıyor 'Bunlar yeniden güçlenirlerse, ayağa kalkarlarsa vay başımıza' diyorlar. Türkiye'nin Akdeniz'de ve Karadeniz'de petrol aramasıyla iftihar ediyoruz, teşvik ediyoruz ve inşallah Karadeniz'de olduğundan daha çok doğalgazı inşallah Akdeniz'de bulacağımıza inanıyor ve bunun için gayret sarf ediyoruz. Türkiye, on yıllar boyunca süren Karabağ işgalini kurtarmak için Azerbaycan'a büyük destek verdi, Türkiye Azerbaycan'ın arkasında her platformda durarak on yıllar süren Karabağ işgali sona erdi. Bir kere daha ilan ediyoruz, Karabağ Türk yurdudur, Azerbaycan yurdudur ve kıyamete kadar Azerbaycan yurdu olarak kalmaya devam edecektir. Birileri bu bölgede güçlü Türkiye istemiyor. Bizim de bu bölge halklarına ve aziz milletimize karşı sorumluluğumuz Türkiye'yi güçlü bir şekilde ileri taşımaktır. Şehirleri ancak ve ancak bir medeniyet mefkuresine bağlı olanlar imar ve inşa eder. Bu anlamda kendi tarihinden kopuk, kendi medeniyetini anlamamış, bu ülkenin nasıl bir ülke olduğunun farkında olmayan, bu milletin ne kadar büyük bir millet olduğunun farkında ve bilincinde olmayanlarla bu ülkede yol yürünmez, onlardan bir hayır gelmez. Öyle olduğu için de bu millet o kafada olanları senelerdir, sittin senedir kenarda tutuyor, iktidara getirmiyor."