Numan Kurtulmuş Akit TV’de konuştu: Emekçilerimizin beklentilerini karşılayacağız!

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Akit TV canlı yayınında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu, soruları yanıtladı.

Bir soru üzerine, Malatya'da çöken iki katlı binadaki enkaz çalışmalarının devam ettiğini, şu ana kadar bir ölüm haberi gelmediği söyledi. Yıkıntıların altında kimsenin olmamasını ve hiçbir ölüm haberi gelmemesini ümit ettiklerini belirten Kurtulmuş, şöyle devam etti:

"Şu anda yaralı kardeşlerimiz var. İkisinin ağır yaralı olduğu bilgisi var. Onlara da şifa diliyoruz, tedavileri yapılır ve en kısa süre içerisinde evlerine geri dönerler diye ümit ve temenni ediyoruz, dua ediyoruz. Bundan sonra hemen bilirkişi niçin bu yıkım ortaya çıktı, bunun tahkikatını yapacak ve işin arkasındaki varsa ihmal, kusur, hata bunlar ortaya çıkarılarak ilgililerle ilgili tahkikat süreci başlayacaktır."

Kurtulmuş, Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde öğrenci servisinin dere yatağına devrilmesi sonucu biri öğrenci 2 kişinin öldüğü, 20 kişinin yaralandığı kazada hayatını kaybedenlere rahmet, ailelerine baş sağlığı diledi.

"Dünyada emtia fiyatları olağanüstü yükseliyor”



AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Türkiye'de yaşanan ekonomik krize ilişkin soru üzerine, dünya genelinde Kovid-19 kaynaklı ekonomik krizin yaşandığını söyledi.

Kurtulmuş, "Dünyada emtia fiyatları olağanüstü yükseliyor. Bakırdan kroma, altından demir ve çeliğe kadar iki ve üç kat artan emtia fiyatlarıyla karşı karşıyayız. Aynı şekilde enerji fiyatları iki üç kat arttı. Bir taraftan da üretimdeki tedarik zincirleri küresel ölçekte kırılıyor. Hem malın yokluğu hem malın fiyatının yüksekliği dünya ekonomilerini çekilemez bir ağır yükün altına koyuyor." dedi.

“Emekçilerimizin beklentilerini karşılayacağız”

Türkiye'nin salgın döneminde, üretim gücünü hiç geriletmeden yoluna devam ettiğini belirten Kurtulmuş, ihtiyaç sahibi küçük gruplara, esnafa ve vatandaşlara 780 milyar lira destek verildiğini bildirdi.

Enflasyonun artmakta olduğunu gördüklerini ve hayat pahalılığının vatandaşı rahatsız ettiğini bildiklerini dile getiren Kurtulmuş, vatandaşın alım gücünü arttıracak ilave tedbirlerin gündeme getirilmesinin farkında olduklarını aktardı.

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, " Yıl sonu itibarıyla Türkiye'de asgari ücret gündeme gelecektir. Asgari ücrette emekçilerimizin beklentilerini karşılayacak, milletimizin tamamının da 'tamam bu hakkaniyete uygun' diyeceği fevkalade önemli bir gelişmeyi ortaya koyacağımızı düşünüyorum. 19 yıldır sürdürülen vatandaşı enflasyona ezdirmemek politikasını burada da ortaya koymak durumundayız." ifadelerini kullandı.