Nükleeri olan Pakistan sana çok gelir! Sen göbek atan doktora git Altaylı

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Star TV canlı yayınında oryantal dansı yapan Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Operatör Doktor Banu Küçükpolat'ı destekleyip, aynı vukuatı gerçekleştiren kendi kanalındaki spor spikeri Hande Sarıoğlu'nun kovulmasına sebep olan Fatih Altaylı, "Çocuklarınız belki bulur ama torunlarınız doktor bulamayacak." başlığı ile algı üretti.

Habertürk yazarı Altaylı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı, ülkesini terk eden doktorlara yönelik sözleri üzerinden hedef alarak algı operasyonuna başladı.

Bugüne kadar söylediği yalanların hesabı sorulmayınca...

Koronavirüsle mücadele sürecinde "isimsiz" kaynakları ile "Yoğun bakımlar doldu." ifadelerini kullanarak, halka korku pompalayıp, aşı olmak için randevu alamadığını, gittiği Taksim Eğitim ve Araştırma hastanesinden de kuyruk nedeni ile aşı yaptıramadan geri döndüğü yalanını ortaya atan Fatih Altaylı, şimdi ise "doktor bulunamayacak" algısı üzerinde çalışmaya başladı.

Altaylı, Habertürk'teki köşesinde "Çocuklarınız belki bulur ama torunlarınız doktor bulamayacak." başlığını kullandı. Habertürk yazarı, kargaşa ve kaos ortamına hizmet edip vatandaşların sağlık hakkına ulaşmasına engel olan doktorları destekledi.

Erdoğan'ı yalanları ile hedefe koydu!

İsim kullanmadan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözlerine göndermede bulunan Altaylı, "Doktorlar haklı olarak çok dertli. Ve bazılarının zannettiğinin aksine, genç doktorlar ve doktor adayları daha da dertli." dedi.

Altaylı, yine isim kullanmadığı kaynaklarının mektuplarına dayandırdığı yazısında, şu algı üzerine çalıştı:

Benim uzunca bir süredir söyleyip durduğum ama her nedense kimsenin ciddiye almadığı “Çocuklarınız belki tedavi edilebilir ama bu sağlık sistemi ve bu kafa ile torunlarınız doktor bulamayacak” öngörüm, siyasi açıklamalarla daha hızlı gerçekleşecek gibi.

Fatih Altaylı isimsiz kaynakları ile vatandaşlara, "Yoğun bakım yatakları doldu" diyerek korku pompaladı.

Altaylı yine köşesinden Sağlık Bakanlığı'nın başarı ile yönettiği aşılama sürecini hedef aldı.

Fatih Altaylı ekranda oryantal dans yapan Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Operatör Doktor Banu Küçükpolat'ı destekleyip, aynı vukuatı gerçekleştiren kendi kanalındaki spor spikeri Hande Sarıoğlu'nun kovulmasına sebep oldu.

Bugüne kadar ki hiçbir yalanının hesabı sorulmayan Altaylı yine isimsiz kaynakları ile "yakın gelecekte doktor bulunamayacak." yalanını ortaya attı.