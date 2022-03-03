Nükleer savaş olacak mı? Rusya’da korkutan açıklama geldi:

Ukrayna - Rusya savaşının sekizinci gününde Rusya'yı temsilen kameralar karşısına geçen Lavrov, dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Medya üzerinden Batı'da bir propaganda yapıldığını belirten Lavrov, Ukrayna için Neo-Naziler ifadesini kullandı. Lavrov ayrıca nükleer savaş ihtimaliyle ilgili Zelenskiy ve NATO Başkanı Jens Stoltenberg'i suçladı.

Rusya nükleer savaş çakartır mı?

Rusya ve ABD istikrarı sağladılar. Rusya'nın nükleer silahları kullanmayacağına ilişkin bir güvenlik veriyor musunuz? sorusuna Rusa Dışişleri Bakanı Lavrov şu şekilde cevap verdi: "Bizim biz doktrinimiz var. Ne gibi koşullarda nükleer silahlar kullanacağımız yazılı. Gerilimin artmaması lazım. Nükleer savaş konusunda lütfen dikkatli olun ve yapılan açıklamalara bakın. NATO Başkanı bu konuyla ilgili konuştu, Belçika propagandası yaptı. Radikal güçler de açıklama yapıyor. Dolayısıyla burada zaten Başkan Selenzkiy de açıklama yaptı. Nükleer dışı yükümlülüklerimizden çıkıyoruz dedi. Cenevre'de neler konuşuldu? Lütfen bunları hatırlayın. Dengeleri değiştirmek istemiyoruz ama bize karşı bir savaş olursa her şey değişebilir. Bize karşı savaşa hazırlananlara bu soruları sormanız gerekiyor."

Rusya Devlet Başkanı Putin, Savunma Bakanlığına Rus ordusunun caydırıcı güçlerini özel savaş görevi durumuna geçirmesi emrini vermişti. Putin, “Ekonomik alanda gayrimeşru yaptırımları kastediyorum. NATO ülkelerinin üst düzey yetkilileri de ülkemize karşı saldırgan açıklamalar yapıyor. Bu yüzden Genelkurmay Başkanı’na ve Savunma Bakanı’na Rus ordusunun caydırıcı güçlerini özel savaş görevi durumuna geçirmesini emrediyorum.” ifadelerini kullanmıştı.