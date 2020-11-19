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Dünya Nükleer saldırı planını duyan İran yetkilileri düğmeye bastı! ‘Ezici cevap vereceğiz’
Dünya

Nükleer saldırı planını duyan İran yetkilileri düğmeye bastı! ‘Ezici cevap vereceğiz’

Başkanlık seçimlerini kaybeden Donald Trump’ın İran’a karşı nükleer saldırı planı tekrar gündeme geldi. İran, herhangi bir girişim sonrası ezici cevap vereceklerini duyurdu.

Yeniakit Publisher
2020-11-19 14:35:00 -
Nükleer saldırı planını duyan İran yetkilileri düğmeye bastı! ‘Ezici cevap vereceğiz’

ABD’de koltuğu Joe Biden’a kaptıran Donald Trump'ın giderayak, İran'a karşı askeri saldırı düzenlemeyi düşündüğü öne sürülmüştü. The New York Times, ABD'li yetkililere atıfta bulunarak, Başkan Donald Trump'ın yakın zamanda yönetimine İran'a karşı olası bir saldırı sorduğunu, ancak yönetim yetkililerinin onu bunu yapmamaya ikna ettiğini bildirdi.

İran'a yapılacak olası bir  saldırı ile ilgili toplantıya katılanlar arasında Başkan Yardımcısı Mike Pence, Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Savunma Bakan Vekili Christopher Miller ve Genelkurmay Başkanı Mark Milley de vardı.

İran Hükümet sözcüsü Ali Rabiei, çıkan söylentiler sonrası açıklama yaptı. Ali Rabiei, ABD tarafından saldırı olması durumunda yanıt vereceklerini duyurdu.

ABD’de İran'ın "ana nükleer sahasına" bir saldırı başlatmanın mümkün olup olmadığına dair düzenlenen bir toplantıya ilişkin The New York Times ve Reuters'in haberleri gündeme oturdu.

İran nükleer saldırı olursa ezici yanıt vereceklerini İran Hükümet sözcüsü Ali Rabiei, tekrar duyurdu.

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