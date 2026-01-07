Nükleer güvenlikte büyük zafiyet: Japon yetkili gizli bilgileri Çin'de kaybetti!

Nükleer güvenliği denetlemekle görevli bir personelin, 3 Kasım’da Şanghay Havalimanı’ndaki güvenlik kontrolü sırasında iş telefonunu elinden çıkardığı ve bir daha ulaşamadığı açıklandı. Kaybolan akıllı telefonun içerisinde nükleer tesislerin güvenliğinden sorumlu kritik personelin isimleri, rütbeleri ve iletişim bilgilerinin yer aldığı belirtildi. Cihazın kapsama alanı dışında kalması nedeniyle uzaktan kilitleme veya verileri silme işlemlerinin yapılamaması, nükleer sırların ve personel bilgilerinin Çin istihbaratının eline geçme ihtimalini en üst seviyeye çıkardı.

Japonya’da nükleer düzenleyici kurumun bir yetkilisi, Çin’i ziyaret ederken gizli bilgiler içeren iş telefonunu kaybetti.

Henüz bulunamayan akıllı telefonda, Nükleer Düzenleme Kurumu’nun nükleer güvenlik biriminde görev yapan personelin isim ve iletişim bilgilerinin yer aldığı açıklandı.

Olayı Japonya Kişisel Bilgilerin Korunması Komisyonu’na bildiren nükleer denetim kurumu, "bilgi sızıntısı ihtimalinin göz ardı edilemeyeceğini" duyurdu.

Kaynaklara göre yetkilinin, 3 Kasım’da Şanghay’daki bir havaalanında güvenlik kontrolü sırasında el bagajından eşyalarını çıkarırken telefonu kaybettiği düşünülüyor.

Yetkili, telefonun kaybolduğunu üç gün sonra fark etti ancak cihaza ulaşılamadı. Telefon kapsama alanı dışında olduğu için uzaktan kilitleme veya içindeki verileri silme işlemi de yapılamadı.

Nükleer Düzenleme Kurumu, kendilerine telefon tahsis edilen personelin, acil bir durum halinde ulaşılabilir olmaları gerektiğinden, yurt dışı seyahatler dahil olmak üzere telefonu her zaman yanlarında taşımaları yönünde talimat verildiğini belirtti.

Benzer bir olayın tekrar yaşanmaması için önlemler alınacağı ve yurt dışı seyahatlerde akıllı telefon taşınmasına ilişkin kuralların gözden geçirileceği duyuruldu.