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Nüket Ersoy’dan öğretmenlere mesajlar

Gaziantep Kolej Vakfı Yönetim-Mütevelli Kurulu Başkanı Nüket Ersoy yeni eğitim öğretim yılı nedeniyle GKV’de görev yapan öğretmenlere yönelik bir mesaj yayımladı.

09 Eylül 2019 Pazartesi 09:56
Nüket Ersoy’dan öğretmenlere mesajlar

Gaziantep Kolej Vakfı Yönetim-Mütevelli Kurulu Başkanı Nüket Ersoy yeni eğitim öğretim yılı nedeniyle GKV’de görev yapan öğretmenlere yönelik bir mesaj yayımladı.


2019-2020 eğitim öğretim yılının başlaması nedeniyle Gaziantep Kolej Vakfı Özel Okullarında görev yapan öğretmenlere yönelik bir mesaj yayınlayan Gaziantep Kolej Vakfı Yönetim-Mütevelli Kurulu Başkanı Nüket Ersoy yeni eğitim öğretim yılında başarılar dileyerek, “Gaziantep Kolej Vakfı Özel Okullarını bugünkü konumuna taşıyan ve 56 yıldır birlikte çok güçlü bir ekip olmaktan büyük gurur duyduğumuz tüm yönetici ve öğretmenlerimize yeni eğitim öğretim yılında başarılar dilerim” dedi.


2019-2020 eğitim öğretim yılında kapılarını eğitim için 56. kez açan Gaziantep Kolej Vakfı Özel Okulları bünyesindeki anaokulu, ilkokul, ortaokul, fen ve Anadolu liselerinin yanı sıra bölgenin ilk IB eğitim kurumu olan Cemil Alevli Koleji’yle de ülke eğitimine önemli katkılar sürdürmeye devam ediyor. 2019-2020 eğitim öğretim yılının başlaması nedeniyle öğretmenlere yönelik bir mesaj yayınlayan Gaziantep Kolej Vakfı Mütevelli ve Yönetim Kurulu Başkanı Nüket Ersoy açıklamasında, “Gaziantep Kolej Vakfı Özel Okullarını bugünkü konumuna taşıyan ve 56 yıldır birlikte çok güçlü bir ekip olmaktan büyük gurur duyduğumuz tüm yönetici ve öğretmenlerimize yeni eğitim öğretim yılında başarılar dilerim. Kendini sürekli yenilemeyi, insanları sevmeyi ve eğitmeyi, özveri, paylaşım ve liderlik gibi birçok üstün özelliğe sahip olmayı gerektiren kısaca toplum mimarlığı olarak nitelenen öğret menlik mesleğini en ideal şekilde icra eden siz değerli öğretmenlerimizin daha çok başarılı bir şekilde yürüteceğinizden hiç kuşkum yoktur. Ülkemizin geleceğine şekil veren, aydın, çağdaş ve bilinçli nesiller yetiştiren, yarınlarımızın güvencesi olan ve bu topluma çok büyük hizmetlerde bulunan sizler, bizim için çok değerlisiniz” dedi.



"56 yıldır çağdaş uygarlık yolunda yürüyoruz"


Gaziantep Kolej Vakfı Özel Okullarının 56 yıl önce eğitime hayatına başlayarak Gaziantep ve Güneydoğu Anadolu Bölgesinin yanı sıra Türkiye’nin de en önemli eğitim kurumları arasında yer aldığını ifade eden Ersoy, “56 yıl önce çıktığımız çağdaş uygarlık yolunda birlikte büyük aşama kat ettik ve emin adımlarla yürümeye devam ediyoruz. Bu yolda hedefimiz bilim ve aydınlık, düşmanımız ise cehalet ve karanlıktır. Birçok alanda ciddi sınavlardan geçtiğimiz bu dönemde ülkemizin sizlere her zamankinden daha fazla ihtiyacı olduğunu unutmayınız. En önemli varlıklarımız öğrencilerimize Atatürk ilke ve prensiplerini, cumhuriyet değerlerini, erdemli ve onurlu olmanın, gerçek yurtseverliğin önemiyle ilgili etkili çalışmalar yapacağınızdan eminim. İnanıyoruz ki sizlerden aldığımız güç ve sahip olduğumuz inançla okullarımız varlığını ilk günkü heyecanla sonsuza dek sürdürecektir. 2019-2020 eğitim-öğretim yılının insanlığa, ülkemize hayırlı olmasını diler, sağlıklı iyi yetişmiş nesillerle milletçe barış ve huzur içinde nice öğretim yılları temennisiyle sevgi ve saygılar sunarım” diye konuştu.

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Haber Tarihi: 09 Eylül 2019 Pazartesi 09:56
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