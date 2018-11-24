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Nüfusu azalan ülkede evleri bedavaya elden çıkarıyorlar

Giderek azalan nüfusu nedeniyle boş konut sayısı artan Japonya'da, ölen büyüklerinden kalan evlere ihtiyacı olmayanlar, vergi ödemek ve evlerin bakımını üstlenmemek için evleri emlak sitelerinde 'bedava' ilanıyla satışa sunuyor.

24 Kasım 2018 Cumartesi 12:45
Nüfusu azalan ülkede evleri bedavaya elden çıkarıyorlar

100 yaş üzeri nüfusun rekor kırdığı Japonya'da hayatını kaybedenlerin evleri problem haline gelmeye başladı. Ölen büyüklerinden kalan evlere ihtiyacı olmayanlar, vergi ödemek ve evlerin bakımını üstlenmek istemiyor. Bu yüzden ev sahipleri çözümü internetteki emlak sitelerine 'bedava' ilanı vermekte buldu.

Turistler ilgi gösteriyor

Yetkililer, ülkenin farklı şehirlerinden verilen bu ilanlara turistlerin ilgi gösterdiğini belirtiyor. Bazı evler ise, ölen ev sahibinin miras bırakacak kimsesi olmadığından yerel yönetimler tarafından internete koyuluyor. Ücretsizlerin yanı sıra oldukça düşük fiyata evler bulmak da mümkün.

Haber Tarihi: 24 Kasım 2018 Cumartesi 12:45
  1. Japonya
  2. miras kalan evler
  3. emlak siteleri

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