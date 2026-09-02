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Gündem Karadeniz'de teyakkuz! SAS timleri şüpheli cisimleri ve insansız deniz araçlarını havaya uçurdu!
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Karadeniz'de teyakkuz! SAS timleri şüpheli cisimleri ve insansız deniz araçlarını havaya uçurdu!

Yeniakit Publisher
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Karadeniz'de teyakkuz! SAS timleri şüpheli cisimleri ve insansız deniz araçlarını havaya uçurdu!

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’na bağlı gemiler ve deniz hava vasıtaları, Karadeniz’deki sürüklenen mayın ve kışkırtma tehditlerine karşı 7/24 esasına göre keşif ve gözetleme faaliyetlerini amansızca sürdürüyor.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Karadeniz'de su üzerinde tespit edilen ve insansız deniz aracı (KİDA) ile İHA olabileceği değerlendirilen şüpheli cisimlerin SAS timleri tarafından başarıyla yerinde imha edildiğini duyurdu. Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’na bağlı gemiler ve deniz hava vasıtaları, Karadeniz’deki sürüklenen mayın ve kışkırtma tehditlerine karşı 7/24 esasına göre keşif ve gözetleme faaliyetlerini amansızca sürdürüyor.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Karadeniz’de su üzerinde tespit edilen şüpheli cisimlerin SAS timleri tarafından yerinde imha edildiğini açıkladı. MSB’nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Karadeniz’de sürüklenen mayın tehdidine karşı Deniz Kuvvetleri Komutanlığına bağlı gemiler ve deniz hava vasıtalarıyla 7/24 esasına göre keşif ve gözetleme faaliyetlerinin sürdüğü belirtildi.

 

Bu kapsamda Karadeniz Ereğli, Sakarya Karasu, İstanbul Karaburun, Türkeli Demir Sahası ve Çatalca bölgelerinde su üzerinde şüpheli cisimler tespit edildi.

İMHA EDİLDİLER

Açıklamada, "Karadeniz Ereğli, Sakarya Karasu, İstanbul; Karaburun, Türkeli Demir Sahası ve Çatalca bölgelerinde su üzerinde tespit edilen ve İHA/Kamikaze İnsansız Deniz Aracı (KİDA) olabileceği değerlendirilen şüpheli cisimler, SAS Timlerimiz tarafından başarıyla yerinde imha edildi" ifadeleri kullanıldı.

MSB, Karadeniz’deki mayın tehdidine karşı keşif ve gözetleme faaliyetlerinin 7/24 devam ettiğini de kaydetti.

Kaynak: Haber Merkezi

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