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Dünya Nüfusları hızla eriyor! 1 milyondan fazla azaldı
Dünya

Nüfusları hızla eriyor! 1 milyondan fazla azaldı

Rusya'nın nüfusu, Sovyetler Birliği'nin dağılmasından bu yana ilk kez geçen yıl 1 milyondan fazla azaldı.

Yeniakit Publisher
2022-01-29 12:27:00 -
Nüfusları hızla eriyor! 1 milyondan fazla azaldı

Rusya Federal İstatistik Servisi (Rosstat) tarafından açıklanan verilere göre, ülkedeki ölüm oranı 2021'de bir önceki yıla kıyasla yüzde 15,1 arttı ve 2 milyon 440 bin kişi hayatını kaybetti.

Doğum sayısının yüzde 2,3 azalarak 1 milyon 400 bine düştüğü ülkede nüfus, Sovyetler Birliği'nin dağılmasından bu yana ilk kez geçen yıl 1 milyon 40 bin azaldı.

Rusya'nın nüfusu 2021 sonu itibarıyla 145,5 milyon kişiye gerilerken, ülkedeki evliliklerin sayısı geçen yıl 2020’e kıyasla 923 binden 770 bine düştü, boşanma sayıları ise 564 binden 644 bine yükseldi.

Rusya'da resmi rakamlara göre, Kovid-19 salgını nedeniyle bugüne kadar 330 bin 111 kişi hayatını kaybetti.

Uzmanlar, Rusya'ya yönelik göçmen akışının da azaldığını, bu durumun ülkede uzun süredir düşük seviyede olan doğum oranlarıyla birleştiğinde yeni bir demografik soruna daha yol açabileceği uyarısında bulunuyor.

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