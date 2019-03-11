Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü personel alımı 2019| İŞKUR ilanları 2019
Nüfus ve Vatandaşları İşleri Genel Müdürlüğü 2019'da NVİ personel alımları yapılıyor. Nüfus müdürlüğü personel alımı 2019 başvuru, nüfus müdürlüğü personel alımı 2018 şartları neler? İŞKUR ilanları 2019, TYP İŞKUR Sağlık Bakanlığına Bağlı Hastaneler, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Tarım ve Orman Bakanlığı, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, İçişleri Bakanlığına Bağlı Büyükşehir Belediyeleri, İl Valilikleri, İlçe Kaymakamlıkları, Diyanet İşleri Başkanlığına Bağlı İl Müftülükleri alımları son dakika.11 Mart 2019 Pazartesi 15:59
Nüfus ve Vatandaşları İşleri Genel Müdürlüğü 2019'da NVİ personel alımları yapılıyor. Nüfus müdürlüğü personel alımı 2019 başvuru, nüfus müdürlüğü personel alımı 2018 şartları neler? İŞKUR ilanları 2019, TYP İŞKUR Sağlık Bakanlığına Bağlı Hastaneler, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Tarım ve Orman Bakanlığı, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, İçişleri Bakanlığına Bağlı Büyükşehir Belediyeleri, İl Valilikleri, İlçe Kaymakamlıkları, Diyanet İşleri Başkanlığına Bağlı İl Müftülükleri alımları son dakika.
İŞKUR ilanları 2 bin 760 kamu personeli alımı Sağlık Bakanlığına Bağlı Hastaneler, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Tarım ve Orman Bakanlığı, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, İçişleri Bakanlığına Bağlı Büyükşehir Belediyeleri, İl Valilikleri, İlçe Kaymakamlıkları, Diyanet İşleri Başkanlığına Bağlı İl Müftülükleri, Kültür ve Turizm Bakanlığına bağlı Müze Müdürlükleri, İl Göç İdare Müdürlükleri, YÖK bağlı Üniversiteler, İl Nüfus Müdürlükleri ve Adalet Bakanlığına Bağlı Adliyeler gerçekleştiriyor. Balıkesir il sağlık müdürlüğü 276548 TYP numarası ile 20 personel alımı yapıyor. Erzurum müze müdürlüğü 50 personel alımını 276529 ilan numarası ile gerçekleştiriyor. Erzurum Hınıs adliye sarayı 276517 numara ile 5 kişi alımı yapıyor. Bartın sağlık müdürlüğü 20 personel alımı, Erzurum il nüfus ve vatandaşlık müdürlüğü 5 kişi alımı yapacak. Nüfus ve vatadaşlık başvurularına en az lise mezunu 18-45 yaş arasındaki bay ve bayanlar başvuruda bulunabilecek. Nüfus ve vatandaşlık personel alımını Erzurum, Bartın, Ordu, Uşak, Çorum, Erzincan, Tunceli, Balıkesir, Ardahan, Denizli ve Sakarya nüfus ve vatandaşlık müdürlükleri yapıyor.
İŞKUR üzerinden Toplum Yararına Programlar (TYP) çerçevesinde personel alımları yapılıyor. İŞKUR TYP alım başvuruları başlamış olup son başvuru tarihi ise 11 Mart. İŞKUR TYP iş başvuruları nasıl yapılır? İŞKUR TYP iş başvurusu İŞKUR’un internet sitesi esube üzerinden yapılmakta. İŞKUR TYP Mart ayı içerisinde EGM, POMEM, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Orman ve Su İşleri Bakanlığı ve Belediyelere yerleştirilmek üzere personel alımı yapacak.
2019 İŞKUR TYP iş ilanları
İŞKUR üzerinden Toplum Yararına Programlar (TYP) çerçevesinde personel alımları yapılıyor. İŞKUR TYP alım başvuruları başlamış olup son başvuru tarihi ise 11 Mart. İŞKUR TYP iş başvuruları nasıl yapılır? İŞKUR TYP iş başvurusu İŞKUR’un internet sitesi esube üzerinden yapılmakta. İŞKUR TYP Mart ayı içerisinde EGM, POMEM, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Orman ve Su İşleri Bakanlığı ve Belediyelere yerleştirilmek üzere personel alımı yapacak.
İŞKUR TYP iş personel alım başvuru şartları nedir?
İŞKUR üzerinden Toplum Yararına Programlar (TYP) çerçevesinde personel alımları yapılmakta. İŞKUR TYP alım başvuruları başlamış olup son başvuru tarihi ise 11 Mart olarak belirtildi. İŞKUR TYP iş başvuruları nasıl yapılır? İŞKUR TYP iş başvurusu İŞKUR'un internet sitesi esube üzerinden yapılmakta. İŞKUR TYP Mart ayı içerisinde EGM, POMEM, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Orman ve Su İşleri Bakanlığı ve Belediyelere yerleştirilmek üzere personel alımı yapacak. İŞKUR TYP iş başvuruları için son dakika haberleri sayfamızda
İŞKUR TYP alımları nerelerde yapılacak?
Adana, Isparta, Aydın, Kırşehir ve Mersin şehirleri yapacak. Başvuracaklar İŞKUR kaydı olması ve TYP aramada bulunduğu şehrin alımına başvuru yapabilirler. Ayrıca iş kurumu il ve ilçe şubelerinden yapılabilir. TYP başvurusu yapmak için bireysel üye olarak giriş yapmanız gerekmektedir. Bireysel üye değilseniz; önce üye olmanız gerekmektedir.
İŞKUR TYP alımlarına kimler iş başvurusunda bulunabilir?
TYP alımlarına ilkokul, lise, önlisans ve lisans mezunları başvurabiliyor. Ayrıca 18 yaşını doldurmuş, 40 yaşını bitirmemiş, iş kurumuna kayıtlı işsiz ve herhangi bir kurumdan maaş almıyor olanlar başvuru sağlayabilir.
2019 İŞKUR TYP iş ilanları - İŞKUR TYP iş personel alım başvuru şartları koşulları nedir?
İŞKUR üzerinden Toplum Yararına Programlar (TYP) çerçevesinde personel alımları yapılıyor. İŞKUR TYP alım başvuruları başlamış olup son başvuru tarihi ise 11 Mart. İŞKUR TYP iş başvuruları nasıl yapılır? İŞKUR TYP iş başvurusu İŞKUR’un internet sitesi esube üzerinden yapılmakta. İŞKUR TYP Mart ayı içerisinde EGM, POMEM, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Orman ve Su İşleri Bakanlığı ve Belediyelere yerleştirilmek üzere personel alımı yapacak.
İŞKUR TYP iş personel alım başvuru şartları nedir?
İŞKUR üzerinden Toplum Yararına Programlar (TYP) çerçevesinde personel alımları yapılmakta. İŞKUR TYP alım başvuruları başlamış olup son başvuru tarihi ise 11 Mart olarak belirtildi. İŞKUR TYP iş başvuruları nasıl yapılır? İŞKUR TYP iş başvurusu İŞKUR'un internet sitesi esube üzerinden yapılmakta. İŞKUR TYP Mart ayı içerisinde EGM, POMEM, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Orman ve Su İşleri Bakanlığı ve Belediyelere yerleştirilmek üzere personel alımı yapacak. İŞKUR TYP iş başvuruları için son dakika haberleri sayfamızda
İŞKUR TYP alımları nerelerde yapılacak?
Adana, Isparta, Aydın, Kırşehir ve Mersin şehirleri yapacak. Başvuracaklar İŞKUR kaydı olması ve TYP aramada bulunduğu şehrin alımına başvuru yapabilirler. Ayrıca iş kurumu il ve ilçe şubelerinden yapılabilir. TYP başvurusu yapmak için bireysel üye olarak giriş yapmanız gerekmektedir. Bireysel üye değilseniz; önce üye olmanız gerekmektedir. İŞKUR TYP alımlarına kimler iş başvurusunda bulunabilir? TYP alımlarına ilkokul, lise, önlisans ve lisans mezunları başvurabiliyor. Ayrıca 18 yaşını doldurmuş, 40 yaşını bitirmemiş, iş kurumuna kayıtlı işsiz ve herhangi bir kurumdan maaş almıyor olanlar başvuru sağlayabilir.
İŞTE İŞKUR'DAKİ AKTİF İŞ İLANLARI
Beden İşçisi (Genel) 6875
Makineci (Dikiş) 2414
Turizm Ve Otelcilik Elemanı 2185
Satış Danışmanı / Uzmanı 1859
Temizlik Görevlisi 1756
Garson (Servis Elemanı) 1214
Büro Memuru (Genel) 1146
Güvenlik Görevlisi 1139
Çağrı Merkezi Müşteri Temsilcisi 1077
Kasiyer 804
Reyon Görevlisi 796
Aşçı Yardımcısı 736
Ön Muhasebeci 588
Şoför-Yük Taşıma 495
Müşteri Hizmetleri Görevlisi/Asistanı 480
Aşçı 445
Konfeksiyon İşçisi 445
Bulaşıkçı (Stevard) 440
Gazaltı (Mıg-Mag) Kaynakçısı 374
İmal İşçisi 370
Beden İşçisi (İnşaat) 352
Dokuma Konfeksiyon Makineci 328
Kurye 306
Perakende Satış Elemanı (Gıda) 304
Cankurtaran 301
Elektrikçi (Genel) 286
CNC Torna Tezgahı Operatörü 275
Pazarlamacı 271
Beden İşçisi (Temizlik) 261
Ütücü 260
Proses İşçisi 256
Overlok Makinesi Operatörü (Overlokçu) 244
Ayakçı (Tekstil) 231
Akaryakıt Satış Elemanı (Pompacı) 227
Sekreter 187
Kalite Kontrolcü-Tekstil 183
Şoför (Yolcu Taşıma) 181
Ambar/Depo Görevlisi 180
Kadın Giyim Modelist Yardımcısı 175
Düz Dikiş Makineci 169
Motosikletli Kurye 160
Makine Mühendisi 157
Bahçıvan 156
CNC Freze Tezgahı Operatörü 155
Ortacı/Ayakçı (Tekstil) 155
Çağrı Merkezi Elemanı 152
Diğer Büro Memurları 150
Satış Temsilcisi / Plasiyer 148
Kaynakçı (Oksijen Ve Elektrik) 142
Mekanik Bakım Onarımcısı 132
Argon Kaynakçısı (Tığ Kaynakçısı) 131
Elektrik Teknisyeni 130
Ayakkabı İmalatçısı 128
Mermer İşçisi 127
Dokuma Makineleri Operatörü / Dokumacı 120
Et Ve Et Ürünleri İşlemecisi 115
Mutfak Görevlisi 111
Müşteri Temsilcisi 108
Terzi 108
Genel Alan Temizleme Görevlisi/Meydancı 106
Teknik Servis Elemanı 105
Tornacı (Torna Tezgahı Operatörü) 101
Diğer Lastik İmalat İşçileri 100
Figüran 100
Grafiker 100
Yöresel Bez Dokumacısı 100
Gemi Ön İmalat ve Montaj Elemanı 99
Hasta ve Yaşlı Bakım Elemanı 99
Sevkiyat Görevlisi 99
Muhasebe Meslek Elemanı 98
Tır-Çekici Şoförü 98
Oda Görevlisi-Turizm 92
Güvenlik Görevlisi (Silahlı) 90
Seyahat Servis Elemanı (Host/hostes/otobüs-Tren) 90
Çaycı 88
Metal Mamuller Montaj İşçisi 83
Teknik Ressam 75
Kesimci (Konfeksiyon) 74
Kalite Kontrolcü 227
Muhasebeci 212
Depo Sevkiyat Sorumlusu 206
Plastik Enjeksiyon Üretim Elemanı 205
Servis Komisi 205
Forklift Operatörü 199
Market Elemanı 195
Paketleme işçisi 192
Resepsiyon Görevlisi (Ön Büro Elemanı) 190
Büro İşçisi 72
Reçmeci/Reçme Makinesi Operatörü 72
İplik Eğirme Operatörü (Ring/vater/vargel) 71
Büro Yönetimi Ve Sekreterlik/Büro Yönetimi Ve Yönetici Asistanı 70
Eksantrik Pres Tezgahı Operatörü 70
Halkla İlişkiler Görevlisi 70
Kasap 70
Mobilya Montajcısı 67
Ara Ütücü 65
Beden işçisi (taşıma, yükleme-boşaltma) 64
Dış Ticaret Meslek Elemanı 63
Makine Bakımcı 63
Okul Öncesi Öğretmeni 63
Fırıncı Ustası-Unlu Mamuller 61
Bayan Kuaförü 59
Makine Teknikeri 59
Elektrik Teknikeri 58
Elektrik-Elektronik Teknisyeni 57
Gıda Mühendisi 57
Isıtma Ve Sıhhi Tesisatçı 57
İngilizce Öğretmeni 56
Son Ütücü 56
Halkla İlişkiler Ve Tanıtım Meslek Elemanı 55
Boyacı-Metal 54
Gıda Teknikeri 53
İthalat-İhracat Sorumlusu 53
Büro Yönetimi Elemanı 52
Dikiş Makinesi Operatörü-Kumaş 52
Kahve Ve Kakao Hazırlayıcısı (Barista) 52
Satış Danışmanı / Uzman Yardımcısı 52
Alüminyum Doğramacı 51
Deri İşçisi 51
İlaç Üretim Operatörü 51
Sınıf Öğretmeni 51
Zihinsel Engelliler Öğretmeni-Özel Eğitim 51
Giysi Tadilatçısı 50
Mobilya Döşeme İşçisi 50
Oto Bakım Onarımcısı (Oto Mekanikeri) 50
Ambalajcı (El İle) 48
Diğer Fırıncılar, Pastacılar Ve Şekerleme İmalat İşçileri 47
Seramik İmal İşçisi 47
Sigortacılık Meslek Elemanı 47
Kamyon Şoförü 46
Betonarmeci 45
Hasta Danışmanı 45
Tornacı (Torna Tezgahı İşçisi) 45
İŞKUR TYP NEDİR?
İşsizliğin yoğun olduğu dönemlerde veya yerlerde doğrudan veya yüklenici eli ile toplum yararına bir iş ya da hizmetin gerçekleştirilmesi yoluyla özellikle istihdamında zorluk çekilen işsizlerin çalışma alışkanlık ve disiplininden uzaklaşmalarını engelleyerek işgücü piyasasına uyumlarını gerçekleştirmek ve bunlara geçici gelir desteği sağlamak amacıyla İŞKUR tarafından uygulanan programlardır.
TYP KATILIM ŞARTLARI NELER?
Kuruma kayıtlı işsiz olmak
18 yaşını tamamlamış olmak
Emekli, malul, dul ve yetim aylığı almıyor olmak
Öğrenci olmamak (açıköğretim öğrencileri hariç)
TYP'den yararlanılmaya başlanan gün itibarıyla Sosyal Yardım Bilgi sistemi üzerinden yapılacak sorgulamada herhangi bir nakdi sosyal yardım almıyor olmak.
İŞKUR ALIMLARI İÇİN TIKLAYINIZ
YORUM YAZ