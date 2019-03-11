Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü personel alımı 2019| İŞKUR ilanları 2019

Nüfus ve Vatandaşları İşleri Genel Müdürlüğü 2019'da NVİ personel alımları yapılıyor. Nüfus müdürlüğü personel alımı 2019 başvuru, nüfus müdürlüğü personel alımı 2018 şartları neler? İŞKUR ilanları 2019, TYP İŞKUR Sağlık Bakanlığına Bağlı Hastaneler, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Tarım ve Orman Bakanlığı, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, İçişleri Bakanlığına Bağlı Büyükşehir Belediyeleri, İl Valilikleri, İlçe Kaymakamlıkları, Diyanet İşleri Başkanlığına Bağlı İl Müftülükleri alımları son dakika.

İŞKUR ilanları 2 bin 760 kamu personeli alımı Sağlık Bakanlığına Bağlı Hastaneler, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Tarım ve Orman Bakanlığı, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, İçişleri Bakanlığına Bağlı Büyükşehir Belediyeleri, İl Valilikleri, İlçe Kaymakamlıkları, Diyanet İşleri Başkanlığına Bağlı İl Müftülükleri, Kültür ve Turizm Bakanlığına bağlı Müze Müdürlükleri, İl Göç İdare Müdürlükleri, YÖK bağlı Üniversiteler, İl Nüfus Müdürlükleri ve Adalet Bakanlığına Bağlı Adliyeler gerçekleştiriyor. Balıkesir il sağlık müdürlüğü 276548 TYP numarası ile 20 personel alımı yapıyor. Erzurum müze müdürlüğü 50 personel alımını 276529 ilan numarası ile gerçekleştiriyor. Erzurum Hınıs adliye sarayı 276517 numara ile 5 kişi alımı yapıyor. Bartın sağlık müdürlüğü 20 personel alımı, Erzurum il nüfus ve vatandaşlık müdürlüğü 5 kişi alımı yapacak. Nüfus ve vatadaşlık başvurularına en az lise mezunu 18-45 yaş arasındaki bay ve bayanlar başvuruda bulunabilecek. Nüfus ve vatandaşlık personel alımını Erzurum, Bartın, Ordu, Uşak, Çorum, Erzincan, Tunceli, Balıkesir, Ardahan, Denizli ve Sakarya nüfus ve vatandaşlık müdürlükleri yapıyor.

İŞKUR üzerinden Toplum Yararına Programlar (TYP) çerçevesinde personel alımları yapılıyor. İŞKUR TYP alım başvuruları başlamış olup son başvuru tarihi ise 11 Mart. İŞKUR TYP iş başvuruları nasıl yapılır? İŞKUR TYP iş başvurusu İŞKUR’un internet sitesi esube üzerinden yapılmakta. İŞKUR TYP Mart ayı içerisinde EGM, POMEM, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Orman ve Su İşleri Bakanlığı ve Belediyelere yerleştirilmek üzere personel alımı yapacak.

2019 İŞKUR TYP iş ilanları

İŞKUR üzerinden Toplum Yararına Programlar (TYP) çerçevesinde personel alımları yapılıyor. İŞKUR TYP alım başvuruları başlamış olup son başvuru tarihi ise 11 Mart. İŞKUR TYP iş başvuruları nasıl yapılır? İŞKUR TYP iş başvurusu İŞKUR’un internet sitesi esube üzerinden yapılmakta. İŞKUR TYP Mart ayı içerisinde EGM, POMEM, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Orman ve Su İşleri Bakanlığı ve Belediyelere yerleştirilmek üzere personel alımı yapacak.

İŞKUR TYP iş personel alım başvuru şartları nedir?

İŞKUR üzerinden Toplum Yararına Programlar (TYP) çerçevesinde personel alımları yapılmakta. İŞKUR TYP alım başvuruları başlamış olup son başvuru tarihi ise 11 Mart olarak belirtildi. İŞKUR TYP iş başvuruları nasıl yapılır? İŞKUR TYP iş başvurusu İŞKUR'un internet sitesi esube üzerinden yapılmakta. İŞKUR TYP Mart ayı içerisinde EGM, POMEM, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Orman ve Su İşleri Bakanlığı ve Belediyelere yerleştirilmek üzere personel alımı yapacak. İŞKUR TYP iş başvuruları için son dakika haberleri sayfamızda

İŞKUR TYP alımları nerelerde yapılacak?

Adana, Isparta, Aydın, Kırşehir ve Mersin şehirleri yapacak. Başvuracaklar İŞKUR kaydı olması ve TYP aramada bulunduğu şehrin alımına başvuru yapabilirler. Ayrıca iş kurumu il ve ilçe şubelerinden yapılabilir. TYP başvurusu yapmak için bireysel üye olarak giriş yapmanız gerekmektedir. Bireysel üye değilseniz; önce üye olmanız gerekmektedir.

İŞKUR TYP alımlarına kimler iş başvurusunda bulunabilir?

TYP alımlarına ilkokul, lise, önlisans ve lisans mezunları başvurabiliyor. Ayrıca 18 yaşını doldurmuş, 40 yaşını bitirmemiş, iş kurumuna kayıtlı işsiz ve herhangi bir kurumdan maaş almıyor olanlar başvuru sağlayabilir.

2019 İŞKUR TYP iş ilanları - İŞKUR TYP iş personel alım başvuru şartları koşulları nedir?

İŞKUR üzerinden Toplum Yararına Programlar (TYP) çerçevesinde personel alımları yapılıyor. İŞKUR TYP alım başvuruları başlamış olup son başvuru tarihi ise 11 Mart. İŞKUR TYP iş başvuruları nasıl yapılır? İŞKUR TYP iş başvurusu İŞKUR’un internet sitesi esube üzerinden yapılmakta. İŞKUR TYP Mart ayı içerisinde EGM, POMEM, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Orman ve Su İşleri Bakanlığı ve Belediyelere yerleştirilmek üzere personel alımı yapacak.

İŞKUR TYP iş personel alım başvuru şartları nedir?

İŞKUR üzerinden Toplum Yararına Programlar (TYP) çerçevesinde personel alımları yapılmakta. İŞKUR TYP alım başvuruları başlamış olup son başvuru tarihi ise 11 Mart olarak belirtildi. İŞKUR TYP iş başvuruları nasıl yapılır? İŞKUR TYP iş başvurusu İŞKUR'un internet sitesi esube üzerinden yapılmakta. İŞKUR TYP Mart ayı içerisinde EGM, POMEM, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Orman ve Su İşleri Bakanlığı ve Belediyelere yerleştirilmek üzere personel alımı yapacak. İŞKUR TYP iş başvuruları için son dakika haberleri sayfamızda

İŞKUR TYP alımları nerelerde yapılacak?

Adana, Isparta, Aydın, Kırşehir ve Mersin şehirleri yapacak. Başvuracaklar İŞKUR kaydı olması ve TYP aramada bulunduğu şehrin alımına başvuru yapabilirler. Ayrıca iş kurumu il ve ilçe şubelerinden yapılabilir. TYP başvurusu yapmak için bireysel üye olarak giriş yapmanız gerekmektedir. Bireysel üye değilseniz; önce üye olmanız gerekmektedir. İŞKUR TYP alımlarına kimler iş başvurusunda bulunabilir? TYP alımlarına ilkokul, lise, önlisans ve lisans mezunları başvurabiliyor. Ayrıca 18 yaşını doldurmuş, 40 yaşını bitirmemiş, iş kurumuna kayıtlı işsiz ve herhangi bir kurumdan maaş almıyor olanlar başvuru sağlayabilir.

İŞTE İŞKUR'DAKİ AKTİF İŞ İLANLARI

Beden İşçisi (Genel) 6875

Makineci (Dikiş) 2414

Turizm Ve Otelcilik Elemanı 2185

Satış Danışmanı / Uzmanı 1859

Temizlik Görevlisi 1756

Garson (Servis Elemanı) 1214

Büro Memuru (Genel) 1146

Güvenlik Görevlisi 1139

Çağrı Merkezi Müşteri Temsilcisi 1077

Kasiyer 804

Reyon Görevlisi 796

Aşçı Yardımcısı 736

Ön Muhasebeci 588

Şoför-Yük Taşıma 495

Müşteri Hizmetleri Görevlisi/Asistanı 480

Aşçı 445

Konfeksiyon İşçisi 445

Bulaşıkçı (Stevard) 440

Gazaltı (Mıg-Mag) Kaynakçısı 374

İmal İşçisi 370

Beden İşçisi (İnşaat) 352

Dokuma Konfeksiyon Makineci 328

Kurye 306

Perakende Satış Elemanı (Gıda) 304

Cankurtaran 301

Elektrikçi (Genel) 286

CNC Torna Tezgahı Operatörü 275

Pazarlamacı 271

Beden İşçisi (Temizlik) 261

Ütücü 260

Proses İşçisi 256

Overlok Makinesi Operatörü (Overlokçu) 244

Ayakçı (Tekstil) 231

Akaryakıt Satış Elemanı (Pompacı) 227

Sekreter 187

Kalite Kontrolcü-Tekstil 183

Şoför (Yolcu Taşıma) 181

Ambar/Depo Görevlisi 180

Kadın Giyim Modelist Yardımcısı 175

Düz Dikiş Makineci 169

Motosikletli Kurye 160

Makine Mühendisi 157

Bahçıvan 156

CNC Freze Tezgahı Operatörü 155

Ortacı/Ayakçı (Tekstil) 155

Çağrı Merkezi Elemanı 152

Diğer Büro Memurları 150

Satış Temsilcisi / Plasiyer 148

Kaynakçı (Oksijen Ve Elektrik) 142

Mekanik Bakım Onarımcısı 132

Argon Kaynakçısı (Tığ Kaynakçısı) 131

Elektrik Teknisyeni 130

Ayakkabı İmalatçısı 128

Mermer İşçisi 127

Dokuma Makineleri Operatörü / Dokumacı 120

Et Ve Et Ürünleri İşlemecisi 115

Mutfak Görevlisi 111

Müşteri Temsilcisi 108

Terzi 108

Genel Alan Temizleme Görevlisi/Meydancı 106

Teknik Servis Elemanı 105

Tornacı (Torna Tezgahı Operatörü) 101

Diğer Lastik İmalat İşçileri 100

Figüran 100

Grafiker 100

Yöresel Bez Dokumacısı 100

Gemi Ön İmalat ve Montaj Elemanı 99

Hasta ve Yaşlı Bakım Elemanı 99

Sevkiyat Görevlisi 99

Muhasebe Meslek Elemanı 98

Tır-Çekici Şoförü 98

Oda Görevlisi-Turizm 92

Güvenlik Görevlisi (Silahlı) 90

Seyahat Servis Elemanı (Host/hostes/otobüs-Tren) 90

Çaycı 88

Metal Mamuller Montaj İşçisi 83

Teknik Ressam 75

Kesimci (Konfeksiyon) 74

Kalite Kontrolcü 227

Muhasebeci 212

Depo Sevkiyat Sorumlusu 206

Plastik Enjeksiyon Üretim Elemanı 205

Servis Komisi 205

Forklift Operatörü 199

Market Elemanı 195

Paketleme işçisi 192

Resepsiyon Görevlisi (Ön Büro Elemanı) 190

Büro İşçisi 72

Reçmeci/Reçme Makinesi Operatörü 72

İplik Eğirme Operatörü (Ring/vater/vargel) 71

Büro Yönetimi Ve Sekreterlik/Büro Yönetimi Ve Yönetici Asistanı 70

Eksantrik Pres Tezgahı Operatörü 70

Halkla İlişkiler Görevlisi 70

Kasap 70

Mobilya Montajcısı 67

Ara Ütücü 65

Beden işçisi (taşıma, yükleme-boşaltma) 64

Dış Ticaret Meslek Elemanı 63

Makine Bakımcı 63

Okul Öncesi Öğretmeni 63

Fırıncı Ustası-Unlu Mamuller 61

Bayan Kuaförü 59

Makine Teknikeri 59

Elektrik Teknikeri 58

Elektrik-Elektronik Teknisyeni 57

Gıda Mühendisi 57

Isıtma Ve Sıhhi Tesisatçı 57

İngilizce Öğretmeni 56

Son Ütücü 56

Halkla İlişkiler Ve Tanıtım Meslek Elemanı 55

Boyacı-Metal 54

Gıda Teknikeri 53

İthalat-İhracat Sorumlusu 53

Büro Yönetimi Elemanı 52

Dikiş Makinesi Operatörü-Kumaş 52

Kahve Ve Kakao Hazırlayıcısı (Barista) 52

Satış Danışmanı / Uzman Yardımcısı 52

Alüminyum Doğramacı 51

Deri İşçisi 51

İlaç Üretim Operatörü 51

Sınıf Öğretmeni 51

Zihinsel Engelliler Öğretmeni-Özel Eğitim 51

Giysi Tadilatçısı 50

Mobilya Döşeme İşçisi 50

Oto Bakım Onarımcısı (Oto Mekanikeri) 50

Ambalajcı (El İle) 48

Diğer Fırıncılar, Pastacılar Ve Şekerleme İmalat İşçileri 47

Seramik İmal İşçisi 47

Sigortacılık Meslek Elemanı 47

Kamyon Şoförü 46

Betonarmeci 45

Hasta Danışmanı 45

Tornacı (Torna Tezgahı İşçisi) 45

İŞKUR TYP NEDİR?

İşsizliğin yoğun olduğu dönemlerde veya yerlerde doğrudan veya yüklenici eli ile toplum yararına bir iş ya da hizmetin gerçekleştirilmesi yoluyla özellikle istihdamında zorluk çekilen işsizlerin çalışma alışkanlık ve disiplininden uzaklaşmalarını engelleyerek işgücü piyasasına uyumlarını gerçekleştirmek ve bunlara geçici gelir desteği sağlamak amacıyla İŞKUR tarafından uygulanan programlardır.

TYP KATILIM ŞARTLARI NELER?

Kuruma kayıtlı işsiz olmak

18 yaşını tamamlamış olmak

Emekli, malul, dul ve yetim aylığı almıyor olmak

Öğrenci olmamak (açıköğretim öğrencileri hariç)

TYP'den yararlanılmaya başlanan gün itibarıyla Sosyal Yardım Bilgi sistemi üzerinden yapılacak sorgulamada herhangi bir nakdi sosyal yardım almıyor olmak.

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