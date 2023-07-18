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Eğitim Nüfus Müdürlüklerinde KPSS mesaisi
Eğitim

Nüfus Müdürlüklerinde KPSS mesaisi

Yeniakit Publisher
2023-07-18 14:12:00 -
Nüfus Müdürlüklerinde KPSS mesaisi

Afyonkarahisar'da Nüfus Müdürlükleri hafta sonu yapılacak KPSS oturumları için açık olacak. Adayların herhangi bir mağduriyet yaşamaması için nüfus müdürlüklerinin mesai yapacağı kaydedildi.

Afyonkarahisar İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğü’nden yapılan yazılı açıklamada, 29-30 Temmuz tarihinde yapılacak KPSS için müdürlüklerin açık olacağı ifade edildi. Açıklamada, “23 Temmuz 2023 tarihinde yapılacak olan 2023 Kamu Personel Seçme Sınavına (KPSS) genel yetenek, genel kültür ve eğitim bilimleri oturumları ve 29-30 Temmuz 2023 tarihlerinde alan bilgisi oturumlarına katılacak adaylardan, nüfus cüzdanını veya Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartını kaybeden ve yeniden çıkarmak isteyen adayların, nüfus müdürlüklerine başvurarak 'Sınav Giriş Belgesi' ile bir adet fotoğrafını yanında getiren adaylara yeni kart düzenleninceye kadar geçerli fotoğraflı, imzalı, mühürlü, karekodlu 'Geçici Kimlik Belgesi' düzenlenebilecek. Adayların bilgi güncelleme işlemlerinin yapılabilmesi için 23 Temmuz 2023 Pazar günü 07.00-14.30 saatleri, 29 Temmuz 2023 Cumartesi günü 07.00-14.30 saatleri, 30 Temmuz 2023 Pazar günü 07.00-10.00 saatleri arasında Merkez İlçe Nüfus Müdürlüğünün açık bulundurulacağı, kamuoyuna saygıyla duyurulur” ifadelerine yer verildi.

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