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Nüfus müdürlükleri YKS’ye girecek öğrencilerin kimlik kartı başvuruları için cumartesi açık olacak

Nüfus ve Vatandaşlık İşleri, Yükseköğretim Kurumları Sınavı’na (YKS) girecek öğrenciler için sokağa çıkma yasağının olduğu 30 Mayıs Cumartesi günü saat 10.

Yeniakit Publisher
2020-05-28 23:35:42 -
Nüfus müdürlükleri YKS’ye girecek öğrencilerin kimlik kartı başvuruları için cumartesi açık olacak

Nüfus ve Vatandaşlık İşleri, Yükseköğretim Kurumları Sınavı’na (YKS) girecek öğrenciler için sokağa çıkma yasağının olduğu 30 Mayıs Cumartesi günü saat 10.00 ile 17.00 arasında il ve ilçe nüfus müdürlüklerinin faaliyet göstereceğini açıkladı.


Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünün sosyal medya hesabından açıklamada, "Sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu 30 Mayıs Cumartesi günü 15 yaşını tamamlayanların kendileri ile birlikte ana, baba, veli veya vasisi; T.C. kimlik kartı başvurusunda bulunmakla sınırlı olmak, sosyal mesafe kuralına riayet etmek ve maske takmak kaydıyla sınava başvurulduğunu gösterir fotoğraflı belge ile 10.00-17.00 saatleri arasında sokağa çıkabileceklerdir. Öğrencilerimizin mağdur olmaması için başvurudan önce T.C. kimlik kartı bedellerinin PTT, anlaşmalı bankalar ya da interaktif vergi dairesi (https://ivd.gib.gov.tr) adresinden yatırılması ve son altı ayda çekilmiş bir adet biyometrik fotoğraf ile bulundukları yer il veya ilçe nüfus müdürlüklerine randevusuz olarak müracaat etmeleri gerekmektedir” denildi.

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