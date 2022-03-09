  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Yaşam Nüfus müdürlükleri yarın açık mı? İstanbul nüfus daireleri 10-11 Mart açık mı?
Yaşam

Nüfus müdürlükleri yarın açık mı? İstanbul nüfus daireleri 10-11 Mart açık mı?

İstanbul’da 10 Mart’ta başlaması beklenen kar yağışının birkaç gün boyunca hayatı olumsuz etkilemesi bekleniyor. İstanbul’da olumsuz hava koşulları sebebiyle okullar 14 Mart’a kadar tatil edildi. Bu sebeple vatandaşlar yarın yani 10 Mart’ta nüfus müdürlüklerinin çalışıp çalışmayacağını merak ediyor. Peki, yarın kamu kurumları açık mı?

Yeniakit Publisher
2022-03-09 15:24:00 -
Nüfus müdürlükleri yarın açık mı? İstanbul nüfus daireleri 10-11 Mart açık mı?

İstanbul son yılların en şiddetli kar fırtınasına hazırlanıyor. Vatandaşlar ise kar yağışı sebebiyle İstanbul için hangi kısıtlamaların uygulanacağını araştırmaya başladı. Peki, İstanbul’da kamu kurum ve kuruluşları tatil edildi mi?

Nüfus müdürlükleri yarın açık mı? İstanbul nüfus daireleri 10-11 Mart açık mı?

Meteoroloji Bölge Müdürlüğü. İstanbul için turuncu alarm verdi. İstanbul Valiliği ise bu sebeple bir dizi önlem aldı. Sağlık, güvenlik ve ulaşım hizmetleri dışında kamu kurum ve kuruluşlarında çalışanlar 10 Mart’ta idari izinli sayılacak. Bu sebeple nüfus daireleri yarın hizmet vermeyecek. Valilikten yapılan açıklama şu şekilde:

10 Mart 2022 Perşembe gününden itibaren; İlimiz dahilindeki bütün resmi ve özel temel eğitim ve ortaöğretim kurumları ile halk eğitim merkezleri, olgunlaşma enstitüleri, özel öğretim kursları, motorlu taşıt sürücü kursları, çeşitli kurslar, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri, resmî okullardaki destekleme ve yetiştirme kursları ile özel okullardaki takviye kursları,

Kur’an kursları ile 4-6 yaş arası ana sınıfları da dahil olmak üzere; bütün eğitim kurumlarında eğitim faaliyetlerine 14 Mart 2022 Pazartesi gününe kadar ara verilmesine,

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına bağlı özel kreş ve gündüz bakımevleri ile çocuk kulüplerinde 14 Mart 2022 Pazartesi gününe kadar faaliyetlere ara verilmesine,

İstanbul’da bulunan Üniversite Rektörlerimizle yapılan istişareler doğrultusunda ilimizde yükseköğrenime 14 Mart 2022 Pazartesi gününe kadar ara verilmesine,

Kurumlarımızca zorunlu hizmetlerin yürütülmesi için asgari seviyede personel bulundurulması kaydıyla; güvenlik, sağlık ve ulaşım hizmetleri dışında memur, işçi ve diğer personelin 10 Mart 2022 Perşembe günü idari izinli sayılmalarına karar verilmiştir.

AVM'ler yarın açık mı? AVM açılış kapanış saatleri:
AVM'ler yarın açık mı? AVM açılış kapanış saatleri:

Yaşam

AVM'ler yarın açık mı? AVM açılış kapanış saatleri:

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay