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Seyahat Nüfus Müdürlüğünden pasaport açıklaması
Seyahat

Nüfus Müdürlüğünden pasaport açıklaması

Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü (NVİ), pasaport talebinin günlük 48 bin seviyesine ulaşmasına rağmen hiçbir vatandaşın mağdur edilmediğini belirtti.

Yeniakit Publisher
2022-12-10 17:54:00 -
Nüfus Müdürlüğünden pasaport açıklaması

Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü (NVİ), pasaport talebinin günlük 48 bin seviyesine ulaşmasına rağmen hiçbir vatandaşın mağdur edilmediğini belirtti.

Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü, "Aralık ayında pasaport randevusu bulunmadığı" iddialarına ilişkin açıklama yaptı.

Yıllık pasaport talebinin, bu yıl 10 Aralık itibarıyla 3 milyon 650 bini aştığı vurgulanan açıklamada, talebin yıl sonunda ise iki katını bulmasının beklendiği belirtilerek şu ifadelere yer verildi:

"Pandemi sonrası artan yoğunluk, yıl sonunun yaklaşması, dünyadaki çip krizi endişesi ve farklı nedenlerle önceki yıllarda günlük 8 bin olan pasaport talebinin günlük 48 bin seviyesine ulaşmasına, üretim ve tedarik zincirindeki aksamalara rağmen hiçbir vatandaşımız mağdur edilmemektedir. Öte yandan vatandaşımızın mağduriyetini önlemek ve talepleri en hızlı şekilde karşılayabilmek için hafta içi ve hafta sonu ek mesai yapılmakta, kişi başı işlem süresi 8 dakikaya indirilmiş, randevu alım süresi 15 güne çıkarılmıştır. Ayrıca ek randevu kapasitesi oluşturulmak için randevusuna icabet edemeyecek vatandaşlarımızın yerine aynı gün içerisinde randevu alınabilmesine olanak sağlanmıştır." (İLKHA)

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