Günay Afrika’da ortaya çıkan Nu varyantı endişeyle takip ediliyor. Peki, nu varyantı ne?

Nu varyantı nedir? Aşılar Nu varyantına karşı etkisiz mi?

Dünya Sağlık Örgütü, Güney Afrika'da ortaya çıkan B.1.1.529 varyantına "Omicron" ismini verdi. DSÖ Sözcüsü Christian Lindmeier, “Araştırmacılar, mutasyon ve bu mutasyonun ne kadar bulaşıcı veya ölümcül olduğu konusunda daha fazla bilgi edinmek için çalışıyorlar. Yeni mutasyonu anlamak birkaç hafta sürecek” dedi.

Nu varyantı olarak da ifade edilen mutasyon sonrası pek çok ülke sınırlarını kapatma kararı aldı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 5 ülkeye sınırların kapatıldığını duyurdu. Bakan Koca, "Nu varyantı kaynaklı artan vakalar sebebiyle Botsvana, Güney Afrika Cumhuriyeti, Mozambik, Namibya ve Zimbabve’den ülkemize tüm kara, hava, deniz ve demiryolu sınır kapılarımız yoluyla bu geceden itibaren seyahat edilmesine izin verilmeyecektir."

Şu ana dek 3 ülkede 10 kişide görülen varyantın, virüsün aşılar tarafından hedef alınan "çivi" proteininde mutasyona uğramış olması ve bağışıklık sisteminden bu nedenle kaçabilme riski endişe yarattı. Bununla birlikte, varyantın ne kadar bulaşıcı olduğu henüz net olarak belirlenmiş değil. İlk olarak Afrika ülkesi Botswana'da tespit edilen ve "Nu" adı verilen "B.1.1.529" varyantının çivi proteininde 32 ayrı mutasyon keşfedildi.

Süper varyant şimdiye kadar Güney Afrika'da 77, Botswana'da 4, Hong Kong'da 2, İsrail ve Belçika'da birer vaka görüldü.

Mevcut aşıların bu varyanta karşı etkili olup olmadığı henüz bilinmiyor. Nadir görünmesi nedeniyle varyantın çok bulaşıcı olmadığı tahmin ediliyor.